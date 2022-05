Hoteleros esperan indicaciones del Gobierno sobre uso de cubrebocas

El representante de los hoteleros en la zona de Orizaba, Fernando Truena Col, indicó que dependiendo de la instrucción que dé la autoridad, será la manera en que se pida el uso obligatorio del cubrebocas en estos sitios de alojamiento."Dependemos de lo que indique la autoridad, porque no podemos ir al revés de la autoridad, si nos dicen que en los sitios cerrados se porte lo hacemos y lo pedimos".Añadió que se ha comenzado a avisar el retiro de los tapetes sanitizantes y aunque en muchos lugares ya fueron quitados, la autoridad no los ha eliminado de sus formularios. "Mientras la autoridad no indique que es un requisito, no lo podemos retirar".Ante qué sucederá ahora que ya no se usará el semáforo epidemiológico, esto con referencia a la afluencia, dijo que se tendrán los aforos mayores y cada quien lo irá sopesando."Creo que ya lo venimos manejando cada quien, algunos seguimos portando cubrebocas, otros no lo usan ya pero es por conciencia de cada quien. Considero que lo más correcto es portarlo en los espacios cerrados".De igual forma, comentó que seguirán observando estrategias de beneficio para los visitantes y empleados.Finalmente, indicó que podría hacer la sugerencia a sus trabajadores de que utilicen el cubrebocas pero no se puede obligar a nadie a usarlo si la autoridad no lo exige.