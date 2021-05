Hoteleros le aplauden a SSP por quitar bloqueo de docentes en Xalapa

El Estado tiene que actuar para generar las condiciones que permitan el libre desarrollo de la sociedad, por lo que el retiro del bloqueo la tarde del lunes en la avenida Lázaro Cárdenas en Xalapa fue una medida que se tenía que aplicar para evitar afectación del resto de los ciudadanos, expresó el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros región Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez.



“Tuvo a bien intervenir la Secretaría de Seguridad Pública para hacer ese desalojo de las vías de comunicación, como lo marca la ley y también en espera de que no pase a mayores, que no haya habido exceso de violencia en ese sentido, creo que no lo hubo, simple y sencillamente se estaba llevando a cabo la parte de comunicación en el libre tránsito”, dijo.



Durante entrevista, el líder empresarial consideró que ante todo se debe agotar el diálogo y la negociación para la solución de los problemas, antes de llegar a situaciones donde tenga que intervenir la fuerza pública.



“Estar muy atentos, todos tenemos el derecho a expresarnos, a ser escuchados, tenemos todos el derecho pero también tenemos obligaciones y una de las obligaciones es precisamente el respeto a los terceros, yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos de cómo hacer las manifestaciones y dónde hacerlas, principalmente agotar el diálogo para no perjudicar a los demás”, expuso.



Y es que reiteró que no se puede permitir que ningún grupo del sector que sea bloquee las vías de comunicación, generando afectación a miles de ciudadanos, por lo que reconoció la acción de la autoridad estatal para replegar este bloqueo.



“La acción siempre y cuando se haya generado no tan violenta como no lo fue; qué bueno que estuvieron las autoridades porque luego esto se vuelve obviamente el pan de cada día, cualquier persona puede estar ahí bloqueando y se generan pérdidas en tiempo, pérdidas en entrega, en situaciones de salud”, finalizó.



Cabe recordar que ayer lunes, integrantes de la SDTEV bloquearon las instalaciones de la SEV, así como la avenida Lázaro Cárdenas para pedir ser reconocidos en la Toma de Nota, así como otras peticiones, acciones por las cuales fueron detenidos.