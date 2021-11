Hoteleros piden al Gobierno Estatal trabajar juntos por un “Veracruz digno”

El sector hotelero de Veracruz y Boca del Río hace el llamado al Gobierno del Estado para que se trabaje de manera conjunta con el sector empresarial, tras la crisis sanitaria por el COVID-19 debe ser ahora que la falta de comunicación ha sido una constante.El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés, indicó que en este último año de gobierno del mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, la pandemia hizo más difícil el trabajo coordinado, sin embargo, desde antes ya habían solicitado a las autoridades que se emprendieran proyectos.“La falta de comunicación no sólo con el sector hotelero, sino con el sector empresarial, nosotros estamos trabajando unidos y buscando un bien común que es mantener a la zona conurbada en mi caso y a Veracruz como uno de los Estados más dignos de la República. Es momento que nos olvidemos de ideas y nos sentemos a trabajar de manera conjunta, el llamado ha sido permanente pero ahora más que nunca”.De ahora en adelante, señaló que ya el COVID-19 no será justificación para que las promesas no se cumplan.El representante del sector hotelero consideró que ahora es momento en que todos se pongan a prueba, porque inicia la etapa de levantarse tras la crisis.“Ahorita hablar de la pandemia, si todo va bien, ya no va a ser justificación alguna para decir que las cosas no se pudieron hacer o se dejaron de hacer y es cuando realmente nos vamos a poner a prueba todos y obviamente incluido el Gobierno del Estado y señor Gobernador, tenemos que demostrar todos de qué estamos hechos”, finalizó.