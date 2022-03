Hoteleros tienen grandes esperanzas en nuevo titular de SECTUR

El nombramiento de Iván Martínez Olvera como Secretario de Turismo y Cultura es benéfico para mantener la inercia del desarrollo turístico del Estado, consideró el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo de Veracruz y Boca del Río, Sergio Lois Heredia.Señaló que tras la salida de Xochitl Arbesú, que el Subsecretario ocupe el cargo es idóneo porque conoce sobre la situación, los proyectos y principalmente de la promoción, punto indispensable para el sector.“Ha tenido mucho contacto sobre todo del Fideicomiso del 2 por ciento al Hospedaje, se venía desempeñando como Secretario Técnico, es una persona que conoce ya el tema no sólo del Fideicomiso, si no de la promoción turística que es un tema medular en la Secretaría de Turismo y eso es algo que ayuda bastante, nos ha pasado en otras ocasiones que llega una persona y tiene que pasar por una curva de aprendizaje para entender estas cuestiones”, dijo.Para el empresario hotelero, el ahora titular de la SECTUR ha sido cercano con la esta región turística de Veracruz y Boca del Río, siendo consciente que es una de las de mayor importancia y mejor infraestructura.Incluso se tienen temas avanzados en conjunto con la iniciativa privada y en particular con el recién nombrado secretario.“Sabemos que tiene presente la importancia de esta región, como la región más moderna, la región que cuenta con más infraestructura, creo que va a ayudar bastante que sea de esto, ya llevamos desde la iniciativa privada tratando varios temas con el nuevo secretario, desde que inició este gobierno”, finalizó.