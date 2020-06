Hoteleros urgen a que se permita el turismo de placer en Veracruz

Tras urgir en que se reactive el turismo de placer en Veracruz, el presidente de la comisión de turismo de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia, afirmó que ya hay interés para visitar el Estado en el mes de julio.



Si bien ya hay reapertura del turismo de negocios, no todos los establecimientos tienen la capacidad para dar atención a este tipo de segmento.



A pesar de la pandemia del COVID-19, el verano podría ser prometedor porque sí hay intensión de vacacionar en la nueva normalidad.



"Ya dimos el primer paso, ya podemos atender el turismo de negocio pero el turismo de placer aún no y ya hay demanda de personas que quieren venir a Veracruz bajo la nueva normalidad para el mes de julio. Ya están preguntando de los atractivos turísticos y esto es fundamental para evitar que pase lo que está pasando en otros Estados que son cierres permanentes, en Veracruz todavía no", dijo.



El empresario hotelero llamó a las autoridades estatales a que se garantice que los sitios de atracción de visitantes cumplan con las medidas recomendadas en materia.



"Que vayan a revisar los atractivos turísticos para ver cuáles cumplen con la normatividad de la nueva normalidad y cuáles pueden empezar a dar servicio, sobre todo los más importantes porque con esto vamos a tener herramienta para vender Veracruz al turismo de placer de cara a los próximos meses".



En este mes ya están reabriendo hoteles y se espera que, al primero de julio, el cien por ciento esté operando.