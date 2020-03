Hoteles de Veracruz, en la incertidumbre ante coronavirus y Semana Santa

Las medidas de prevención por el coronavirus han provocado una desaceleración en las reservaciones de hoteles para Semana Santa, en la conurbación Veracruz-Boca del Río.



De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia, aún no se refleja la cancelación pero todo dependerá de la evolución que tenga el COVID-19 en Veracruz y en el resto del país.



"Esperemos no llegar a una situación como en países europeos o asiáticos pero no lo sabemos, existe la incógnita y esto lleva a que no se registren tantas cancelaciones, más bien, una desaceleración de reservaciones y reprogramación".



Explicó que de manera inmediata, ya se han visto afectados por la reprogramación de la Carrera del Golfo que se realizaría el próximo 21 de marzo, la cual deja una ocupación hotelera importante que ya tenía prácticamente al 100 por ciento de reservación.



Lois Heredia señaló que este evento deportivo deja incluso una derrama superior que el Carnaval de Veracruz.



"La afectación que en este momento que se está teniendo en el sector turístico de Veracruz, proviene de la cancelación de un evento como medida preventiva de toda esta contingencia, en este caso es la cancelación de la carrera del Golfo que estaba programada para el próximo sábado y que nos tenía la proyección de una muy buena afluencia turística para el fin de semana de viernes, sábado y el domingo".



Como sector se mantienen a la espera de recomendaciones que las autoridades hagan para acatar con respecto al COVID-19.