Hoteles de Veracruz urgen leyes para apretar con vigilancia a huéspedes

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Sergio Lois Heredia, afirmó que en los próximos días buscará reunirse con los diputados integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso local para solicitar un informe del avance de la iniciativa propuesta para exigir identificación oficial a huéspedes.



Recordó que ante los casos de inseguridad que se han presentado, en los cuales se usa a los hoteles para cometer ilícitos e incluso como resguardo de una persona que lo comete, han urgido a los legisladores que se apruebe dicha iniciativa.



Si bien en algunos ya se aplica esta medida como política del establecimiento, no es obligatorio y pueden presentarse más casos como en donde se albergó a indocumentados al interior de una casa de huéspedes.



“Está presentada como iniciativa, nosotros vamos a estar reuniéndonos con la Comisión de Turismo para ver en qué va esta iniciativa y en qué van las propuestas que hicimos para que la presentaran como iniciativa”.



“La realidad es que nos urge que camine, porque hay hoteles que ya la están implementado como política interna, pero hay otros que no y cuando sea ley, que sea ley, que sea obligatorio, va a ayudar a evitar situaciones que todavía se presentan en algunos hoteles”, dijo.



Pero además, los hoteleros a nivel estatal hicieron otras propuestas a los diputados locales que no avanzan y que no han sido elaboradas como iniciativas, pero son necesarias para brindar mayor seguridad a los empleados y huéspedes.



Lois Heredia señaló que se requiere hacer ley que los hoteles tengan la facultad para ingresar a una habitación después de dos días, debido a que los cuartos pueden ser utilizados para un secuestro.



“Como propuesta está que nosotros tengamos por ley la facultad para entrar a hacer el aseo en un período mayor a 48 horas, eso también nos va a ayudar a evitar situaciones”, dijo.



Finalmente, también piden que prohibir que huéspedes en recepciones se registren mientras hablan por teléfono, ya que dicha práctica se usa para evadir la solicitud de datos que hace el personal en el proceso de renta de la habitación.