Hoteles de Xalapa, en caída constante por pandemia; urgen estrategia

Con una caída del 99 por ciento en la ocupación hotelera y cinco de cada diez empleos perdidos, Xalapa y la región enfrentan la crisis más grande de la que se tenga registro en el sector turístico, así lo asegura el arquitecto Reynaldo Quirarte Mora, Vocero de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta capital.La pandemia del COVID-19, expresa, que ha afectado a todo el mundo, también se ha ensañado con Xalapa, con Veracruz y con México.“En este momento, un hotel de cien habitaciones tiene un promedio de 1 a 3 por ciento diario. Si tienes cien habitaciones, ocupas dos o tres por día, si bien te va. Esto es algo que no tiene precedente y esto ha hecho que el hotel, si es que sigue funcionando, sólo lo haga con una camarista, una recepcionista y en cocina un mesero-cocinero, si bien nos va. En la noche hay un turno de una persona solamente. Ha sido de verdad, una situación catastrófica”, comenta.La capital veracruzana, con unas 4 mil 200 habitaciones, por sus 30 moteles y 45 hoteles, incluyendo las zonas conurbadas de Banderilla, Emiliano Zapata, Coatepec, Xico y Naolinco, enfrenta una situación compleja y los apoyos gubernamentales no han sido suficientes, añade.“El gobierno federal dio un apoyo de 25 mil pesos a las personas físicas o morales. Para un hotel con una nómina de diez trabajadores, gasto corriente e impuestos, este tipo de apoyo ha resultado insuficiente. Definitivamente no fue pensado para hoteles. Probablemente ayude a pequeños comerciantes, que tienen autoempleo, que tienen uno o dos colabores, pero para un hotel que tiene diez colaboradores no sirve absolutamente para nada”.Dice que la falta de apoyo y de estrategia del gobierno municipal, ha obligado a muchos empresarios a cerrar sus hoteles. “En la ciudad al menos se han cerrado diez hoteles”.“Algunos que tenían ya muchos años operando, eran de tradición en Xalapa. Hay hoteles cerrados, hay pérdidas de empleos, hay gente que en este momento no tiene para comer. Así está la situación de grave”.“Entonces, el municipal, estatal y federal nos han quedado a deber y no sólo a los empresarios, porque al final del día el empresario tiene un poquito más de tela de dónde cortar. Esa es la verdad. Tal vez no pase hambre. Sin embargo, el trabajador sí está pasando hambre en este momento”, asevera.Reynaldo Quirarte Mora comenta que la caída en la ocupación hotelera en Xalapa venía desde antes del COVID-19, por una mala estrategia turística implementada desde la Dirección de Turismo que preside Luis Eduardo Ross Martínez.Recuerda que a finales del 2019, la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa y la región, le llevó al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero un pliego petitorio, con una serie de objetivos muy puntuales.“Por supuesto que no hizo nada. Xalapa ha tenido una caída en la ocupación hotelera antes de COVID. Veníamos con un promedio de ocupación de 45-50 por ciento. Desde Hipólito la ocupación fue cayendo 30, 25, 20. En diciembre del año pasado, 2019, antes de iniciar con el COVID, andábamos por el 25 por ciento. La ciudad ha tenido una caída constante, permanente, sin pausa, por una carencia de estrategia turística. Súmale el COVID, estamos en la calle de la amargura. No todo es culpa de la autoridad. Mucho es culpa del COVID”, precisa.—¿Pero ya existe alguna estrategia municipal para reactivar el turismo al concluir la pandemia?“Por supuesto que no. Las autoridades han brillado por su ausencia, desafortunadamente. ¿Qué está pasando? Que muchos hoteles cerraron. No hay estrategia. Al interior de la Asociación de Hoteles estamos tratando de hacer alianzas con otros municipios, con otros hoteles, pero tampoco ha funcionado porque aún no es el momento. La gente no está saliendo de viaje, la gente no está consumiendo hoteles”.“El turismo de Xalapa es un turismo de trámites, de compras, de escuelas. Tienes las oficinas cerradas para trámites de cualquier índole, las tiendas, las plazas, tienes las escuelas cerradas, por eso tenemos una ocupación del 1, 2 o 3 por ciento. Con eso no sobrevive ningún hotel. Con eso no sobreviven los restaurantes ni los taxistas. Es una cadena negativa de economía”, indica.A todos estos efectos del COVID-19, el vocero empresarial añade la desatención que tiene la ciudad por parte de las autoridades municipales.“Ese punto es muy, muy importante. Y estamos muy, muy molestos con el alcalde por esa razón. El alcalde ha brillado por su ausencia, por su incompetencia y por su desatención al espacio públicos xalapeños”.“Date una vuelta por cualquier camellón de la ciudad, Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines, Américas, Araucarias, Avenida México, el que quieras y en este momento parecen lotes baldíos”.“Yo le preguntaría al alcalde Hipólito, ¿dónde quedó la frase de Xalapa florece? Porque era su frase de campaña. Lo que está floreciendo en Xalapa es la maleza. Desde la entrada del aeropuerto hasta la salida a Banderilla, todos los camellones están cubiertos de maleza, que en algunos casos supera ya los dos metros de altura”.“Entonces, los dos visitantes que tenemos, nos preguntan, oye ¿no que Xalapa era la ciudad de las flores, no que Xalapa era muy verde, muy bonita, por qué está tan descuidada, qué es lo que pasó?”“Entonces, decimos que tenemos un alcalde que desafortunadamente está dejando de hacer la función mínima de un encargado del municipio, que es la limpieza de los parques y jardines. Hablamos de los camellones, pero vete a cualquier parque de la ciudad. Parecen terrenos baldíos, lo cual provoca fauna nociva, aumento de mosquitos y ahorita que está la temporada del dengue, súmale el Covid, estamos de mal en peor. Esto demuestra una total incapacidad del alcalde que no puede mantener limpia la ciudad”.Reynaldo Quirarte Mora comenta que “desafortunada o afortunadamente hay un personaje que le ha hecho su chamba al Alcalde. Se trata del Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos. En navidades pasadas el que se ha encargado que la ciudad se vea bonita con luces, con foquitos, con plantas de nochebuena, ha sido el Secretario de gobierno de Veracruz”.“El alcalde está acostumbrado a que le hagan su chamba o el alcalde es tan incompetente que le tienen que hacer su chamba por otro lado”.“Sí nos gustaría tratar esto con autoridades, porque sólo así vamos a salir de la barranca, pero sin duda tendrá que ser con autoridades estatales o federales, porque con el alcalde no contamos, simplemente no contamos”.“Vino el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad y ni siquiera porque vino el presidente fue para limpiar los camellones. Con una actitud así ¿qué esperamos los ciudadanos? Si viene el presidente y no se pone las pilas”.“Antes cuando llegaba un presidente a la ciudad de Xalapa se hacía toda una clase de fanfarrias. "No pido eso, solo pido que se le corte el pastito a los camellones, que deje de haber moscos de dengue"."Si tenemos tres turistas, recibamos a los turistas como se merecen, con una ciudad digna, limpia, con mantenimiento"."Xalapa en este momento es la capital de México con la peor imagen urbana. Repito: Xalapa es la capital de México con la peor imagen urbana y eso es culpa y responsabilidad total del alcalde. No hay más. Ojalá saquen eso, porque la gente está muy molesta por eso", concluye.