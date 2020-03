Hoteles de Xalapa también se previenen ante el COVID-19

Hoteles de Xalapa adoptaron medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus, informó el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH), Marco Suárez Domínguez.



"Lo hemos estado platicado ya por medio de reuniones y por medio de chats en el sentido de tomar las medidas precautorias, (...) más vale prevenir", dijo.



Recordó que en el Estado de Veracruz, la Secretaría de Salud no confirma ningún caso de COVID-19.



No obstante, aclaró que tales medidas las asumen los propios empresarios de la hospitalidad, dado que de parte de la Secretaría de Salud no se han proporcionado capacitaciones en el tema.



"Te voy a ser honesto: una capacitación tal cual de la Secretaría de Salud hacia nosotros no la hemos tenido y no hemos tenido una reunión en puerta", explicó y dijo que las medidas de precaución provienen del interés de los dueños de casas de hospedaje para evitar una propagación.



Refirió que aparte de la dotación de gel sanitizante en las recepciones, en ciertos hoteles el personal de primer contacto analiza si un huésped presenta síntomas de sospecha.



Lo anterior, además de las precauciones en el contacto de persona a persona al momento del servicio, ingreso o salida.



"Las medidas precautorias están, no hay el contacto directo de los recepcionistas con los huéspedes y al menor indicio o a la menor sospecha de que hay algo, (hay que) comunicarlo inmediatamente a los superiores" indicó.



Lo anterior, asociado a que uno de los primeros casos sospechosos y posteriormente confirmados, se aisló en un hotel de Sinaloa; sin embargo, medios de comunicación evidenciaron la falta de protocolos del establecimiento.



Recordó que el grueso de los huéspedes provienen de Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Tabasco.



"La verdad, visitantes extranjeros no los tenemos", dijo.