Hoteles en Veracruz-Boca del Río reportan ligera recuperación

Aunque la ocupación hotelera se mantienen por debajo de las expectativas, ha incrementado en Veracruz y Boca del Río, la semana pasada cerraron con un 17 por ciento en su capacidad, que comparado con el 3 por ciento que se registró hace unos meses debido al confinamiento, representa un avance importante en la reactivación del sector.



Si bien el turismo de diversión se mantiene detenido, los negocios están ya retomando su cause y se ha reflejado en las reservaciones y ocupación en materia de hospedaje, señaló el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia.



"Hemos observado y experimentado que en el hospedaje hay una cierta mejoría, cerramos con un 17 por ciento promedio de ocupación, es mucho mejor que estuvimos manejando en los últimos meses, que llegamos a tener 3 por ciento de ocupación promedio, ya tener 17 nos muestra en números que ya hay cierta mejoría", dijo.



Comentó que el Sector sí registró bajas definitivas de establecimientos debido a la crisis sanitaria y el confinamiento y aunque acaba de pasar un periodo vacacional, no hubo llegada de visitantes, sin embargo, la reactivación del sector productivo es lo que da un suspiro a la industria hotelera.



"Las personas que están viniendo a Veracruz en su mayoría son viajeros de negocios, de trabajo, eso quiere decir que la actividad económica está volviendo a producir".



A decir de Lois Heredia, los hoteles siguen operando en números negativos, el repunte aún no es redituable pero de continuar la recuperación, confían en que este año, se tendrá una gran recuperación.



"Todavía no es suficiente para que sea redituable nuevamente un establecimiento de hospedaje en la zona, esperemos que siga así para ir solventando los gastos", finalizó.