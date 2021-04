Hubo fuego amigo en MORENA con denuncias de violación: Félix Salgado

En víspera de la sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE), Félix Salgado Macedonio descalificó a algunas autoridades electorales pero dijo estar tranquilo y optimista porque al menos dos consejeros rectificarán su voto y se aprobará su registro como candidato de MORENA a la gubernatura de Guerrero.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Salgado Macedonio aseguró que pasó “rico, espaldas al piso, bien aplanadas” su primera noche junto con su esposa y sus hijas, en el plantón que tiene afuera de las oficinas centrales del INE.



El guerrerense refirió que no quita el dedo del renglón: o le devuelven su candidatura o no hay elecciones en Guerrero, desaparece el INE y los consejeros se enfrentarán a un juicio político.



Salgado Macedonio indicó que el INE no ha funcionado, “porque ya caducó”, e insistió en que debe desaparecer para darle paso a otro órgano ciudadano con personas verdaderamente honorables.



“Se pasaron de la raya con nosotros pero con nosotros se pican el ojo, o rectifican o se va el INE, como los juegos de billar, se va con la bola blanca. Yo abro la ventana para que ellos rectifiquen y caso contrario nos vamos a juicio político contra ellos y no los vamos a soltar y no porque seamos mayoría en las cámaras, sino porque han violentado la ley”.



“Ninguna legislación está por encima de la Constitución, eso cualquier ministro de la Corte lo sabe y resolvería ante lo que están haciendo estos señores. Es un atropello a la democracia”, declaró.



Asimismo, Salgado Macedonio rechazó las críticas de quienes aseguran que pretende destruir a las instituciones y por el contrario, recuerda que él ayudó a construir al Instituto Federal Electoral, para que fuera una institución que sirviera a la democracia y que tuviera autoridad moral pero se fue pervirtiendo hasta cambiar de nombre.



“Ahora se llama INE, una metamorfosis extraña pero que va para atrás, no va para adelante. Lo que nosotros queríamos que existiera y se perfeccionara va para atrás, va violentando los derechos políticos de las personas y la democracia de los pueblos”, expresó.



“A veces me río de sus torpezas, de sus pifias. Sus fobias hacia mí les hacen cometer pifias, que tienen que enmendar, que tienen que corregir”, aseguró.



“Que den el ejemplo, que se pongan las pilas, que razonen su voto, que hagan caso al razonamiento que hizo el Tribunal Electoral y que reconozcan sus errores, rectificar es de sabios”, señaló.



El exalcalde de Acapulco refirió que el pueblo no permitirá que se le impongan gobernantes: “No hacerlo (rectificar), por los compromisos que tengan, implica abrir una brecha muy difícil y muy complicada para Guerrero, que no quiero. Guerrero no es sencillito, no es cualquier cosa, no es cualquier Estado, con todo respeto; Guerrero tiene historia y no pueden atropellar la democracia. No tienen ningún derecho, no pueden”.



El político guerrerense justificó la violencia de su discurso contra los consejeros del INE, al afirmar que es muy grave que pretendan pasar por encima de la Constitución y pisotea la democracia.



“Si no obedecen lo que les está pidiendo el Tribunal, ¿quién está mandando al diablo a las instituciones, ellos o yo? Ellos están mandando al diablo a las instituciones, no yo. Yo respeto a las instituciones, pero si las instituciones no respetan las decisiones que están escritas en la Constitución, imagínate qué tipo de instituciones tenemos. Por eso está en riesgo el honor y la credibilidad de las instituciones ante un hecho de arrebato, de robo y de atraco”, sostuvo.



Sentado en una silla de madera, en medio de decenas de casas de campaña instaladas frente al INE, el “Toro sin cerca” meditó y afirmó: “Yo me apego al artículo 35, a mi derecho a votar y ser votado y nos vamos a apegar al 39 si ellos no entienden eso, allá va a ser lo que el pueblo decida pacíficamente. Si no aparecemos en la boleta no va a haber elección en Guerrero pero tampoco va a haber INE. Lo adelanto, no va a haber INE, el INE va a caer”.



Agregó que “no es contra instituciones, es contra la ilegalidad, es contra el abuso, contra la arbitrariedad”.



Mencionó que en su camino a la gubernatura de Guerrero le han puesto muchas piedras y obstáculos pero todas las ha librado y ha salido fortalecido.



“El INE es una tranca más que me están poniendo y que la vamos a brincar”, dijo y reconoció que en el tema de las denuncias por presunta violación sexual, hubo “fuego amigo” dentro de Morena.



“Está revueltito; primero empezó el fuego amigo y luego viene la derecha, utilizando esos mismos argumentos, me hacen una guerra sucia terrible, que nunca yo la había sentido, una guerra tremenda que aguanté con serenidad, con prudencia. No contesté, no caí en el lodo ni en donde ellos me querían llevar y al ver que resistía y que aguantaba como la canción del elefante, dijeron: ‘de plano hay que quitarlo’. ¿Y quién lo puede quitar? El INE”, refirió.



Al final de la entrevista se acerca una de sus hijas, Liz Salgado, quien lo acompaña en la “Caravana por la Democracia en Guerrero”.



Durante la entrevista, ante el acercamiento de su hija Liz Salgado, “El Toro” se dijo orgulloso de su familia. “Yo vengo de abajo, yo vengo del campo, mis padres campesinos. Éramos 14 hermanos, 8 murieron picados de alacrán, sobrevivimos seis y ahorita nada más estamos dos, una hermana que tengo en Iguala y yo. Y no somos ricos, no tenemos bienes, no nos interesa y eso les extraña mucho, pero la gente me conoce, el pueblo me conoce”.



-¿Cómo se visualiza en unos meses?



-Como Gobernador, voy a ser el Gobernador de Guerrero por decisión del pueblo.