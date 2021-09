Hubo intereses políticos en bloqueo en congregación El Castillo, acusa Gobernador

El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó que detrás de la manifestación que llevaron a cabo pobladores de El Castillo, y posteriormente desencadenó en el cierre de la vía y el encarcelamiento de tres manifestantes, hubo intereses políticos.



Y es que sostuvo que uno de los detenidos, además de ser agente municipal, también fue candidato a la Diputación Local por el Partido Fuerza por México (FxM), y aprovechó la protesta para volverse a lanzar como candidato, aunque el mandatario no precisó a qué cargo.



“Por decisión de alguien con un uso político, deliberado, un tema político partidista, se menciona como agente pero se oculta que fue candidato a diputado local de un partido y, además, que se ha movido ahí a través del uso político de estas cosas para lanzarse como candidato”, señaló el Gobernador.



Calificó como "extraño y absurdo" que el excontendiente haya movido no a la población sino a un "grupo a fin a él a bloquear exigiendo que ya permitieran el paso por la construcción, pero pedían que lo hicieran ya, en ese momento".



El titular del Ejecutivo consideró que los protestantes bloquearon por varias horas el paso alterno y actuaron "de manera irracional y agresiva", pese a que en un primer momento la Alcaldía de Xalapa intervino en el conflicto y posteriormente, personal de Política Regional del Gobierno del Estado.



"Había detrás un interés político partidista de un personaje ahí. Y cuando se les quiso convencer de que no (bloquearan) empezaron a apedrear", detalló García Jiménez, quien acusó a los medios de comunicación por no señalar que el líder de la manifestación había contendido por la curul en la próxima Legislatura local y pertenece a una organización afín al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



“¿Cómo es posible que alguien que aspire ser representante popular actúe de esa manera contradictoria? No puede ser, ¿cómo que bloqueas para que se quite el bloqueo? ¿Cómo dices que la falta del puente crea un problema de tránsito y causas un problema de tránsito y más cuando yo he dicho que está el presupuesto aprobado y se va a hacer el puente?", recriminó.



Sobre la obra del puente, refirió que en una conferencia de prensa previa había informado que ya se había autorizado el presupuesto para recomponerlo, asegurando que su gobierno no será “irresponsable” de hacer un puente mal hecho y a espaldas de los procedimientos legales.



“No olviden que una obra que rebasa cierta cantidad de dinero, ya no puede adjudicarse. Tiene que licitarse. Pero no solamente eso, hay un proceso de estudio, de planeación para hacer una obra que realmente resuelva en defectiva el problema del paso seguro a través de esa vía”, explicó.



En un inicio, agregó, su administración se puso en contacto con el Ayuntamiento de Xalapa, a través de sus respectivos departamentos de Obras y el acuerdo fue que la Alcaldía haría el estudio y planeación y el Gobierno estatal, ejecutaría el proyecto de obra.



“Está en proceso de licitación, ustedes saben que no es de un día para otro, tiene 40 días que tienen que transcurrir en lo que se reciben todas las propuestas, la etapa de análisis, que es posterior y finalmente el veredicto y el inicio de la construcción”..



Para finalizar, el Gobernador destacó que la gestión municipal se movió rápidamente e hizo su estudio de valoración de caudal, dimensión y de atención a permisos que se requieren tanto de obra como de Protección Civil.