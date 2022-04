Hubo “mano negra” de MORENA en elección de agente de El Castillo

Seis de los siete candidatos a la Agencia Municipal de El Castillo pidieron la reprogramación de las elecciones ante las irregularidades que se suscitaron en las votaciones de este domingo y que se relacionan con la falta de boletas electorales y la no aparición de habitantes de la congregación en la lista nominal, incluyendo uno de los contendientes.En conferencia de prensa, catalogaron a la Junta Municipal Electoral de incompetente y denunciaron que esta situación sólo busca beneficiar a la única aspirante que no se presentó ante los medios de comunicación, Miguelina Herrera Santos, para la que supuestamente militantes de MORENA han operado políticamente."En las elecciones no hay el principio de legalidad, ya que en unas casillas no aparecen muchos de nuestros simpatizantes y no los están dejando votar. Aquí estamos viendo que no hay competencia de la Junta Municipal Electoral para este proceso electoral. La declaramos incompetente", dijo el contendiente Óscar Luna Mendoza.El que Herrera Santos no haya emitido un cuestionamiento ante lo que se está suscitando en la congregación, acotó, demuestra que hay una operación del partido de Gobierno para lograr que gane en los comicios."Ahí es donde podemos ver dónde está el meollo del asunto, donde está la mano negra. Ella está haciendo su trabajo allá, hay gente de MORENA como tal, están las evidencias, hay fotos, ya hay una queja interpuesta ante la Junta Municipal Electoral, de que venía gente de MORENA operándole la campaña y actualmente en la votación hay gente de MORENA con ella", aseveró Luna Mendoza.De igual forma Gilberto Córdoba Espinosa, otro de las candidatos dijo que la jornada inicio con demora, y sin un padrón de votantes actualizado, en el que incluso él no aparecía."No es la primera elección de agentes municipales que se lleva en El Castillo. No tenemos una lista nominal. Normalmente en la sección 2097, ubicada en El Castillo Chico, son un promedio de mil boletas, y llegaron 57 para la básica y 62 para la contigua, o sea, ni siquiera el 20 por ciento de las boletas (...) Esta elección no tiene transparencia, no está apegada a la legalidad", denunció.Ante la afirmación del presidente de la Junta Municipal Electoral de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no entregó la información completa de los listados nominales; dijo desconocer que no sabe por qué motivo no lo hizo, y tampoco por qué sólo el padrón traía el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial de elector de los votantes, sin otros datos."Hubo muchas lagunas (en la convocatoria), no se estableció un tope de gastos de campaña, hubo muchas inconsistencias, nos ofrecieron otra cosa y vemos que es todo lo contrario, nada qué ver", acusó.Además, Esjanny Jasset Vásquez Jiménez adicionó que les consterna que en las listas nominales no estén los nombres de los votantes, sólo un dato de la credencial, algo que se dieron cuenta este mismo domingo al iniciar la jornada comicial."Me han dicho que personas con más de 20 años que están viviendo en El Castillo, no estaban el lista, eso del OCR realmente se nos hace una burla, queremos que sea con lista nominal, para que sea limpia la contienda", exigió.Edgar López Bello también tomó la palabra para afirmar que esta elección estuvo mal organizada y las pocas boletas lo demuestran, y que el hecho que les hayan sugerido votar en una hoja en blanco, también indica que es una situación ilegal e inválida."Tenemos gente que no es conocida de nosotros, no sé cómo se viene manejando, nosotros desconocemos, por eso pedimos que se vuelva a reprogramar esa elección y que se haga como debe ser: limpia y transparente", refirió.En el mismos sentido se pronunció Juan Diego Sánchez Guerra, al apuntar que todos los contendientes son amigos porque viven en la misma comunidad, y por tanto quieren es que el que gane la Agencia Municipal, sea que el que elijan los ciudadanos de allí."No queremos que sea alguien que nos están imponiendo, entonces sí nos estamos sometiendo a lo que diga la Ley, pero tampoco queremos a una persona que aquí arriba nos vaya a poner. Estamos aquí para que esto se haga con transparencia y que la persona que nosotros elijamos de verdad quede", mencionó.Finalmente denunciaron que los funcionarios de las mesas receptoras del voto fueron impuestos por la Junta Municipal Electoral, y no son ciudadanos de la congregación de El Castillo.