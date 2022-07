Un sobrecalentamiento en el Reactor 1 de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) desató una nueva situación de emergencia, reportó el diario español El País.Al publicar el reportaje “Las alarmas saltan en la central nuclear de Laguna Verde: un reactor rebasó su temperatura de seguridad en mayo”, el rotativo advierte que dicha situación ocurrió el 19 de mayo pasado.En ese día, por la mañana, la temperatura del reactor aumentó de 65.6 a los 100 grados Celsius, reporta El País.De acuerdo con el diario, el pasado 18 de mayo el reactor 1 se conectó con la red eléctrica nacional, y dos horas después, el enfriador (chiller) frenó cuando la unidad operaba con una potencia de 20 por ciento.Así, al no operar un “chiller” que mitigara la temperatura del reactor, este alcanzó los 65.6 grados Celsius, esto es, el límite permitido a las 09:00 horas. A las 10:00 escaló a los 82 grados y a las 14:00 inició el pareo forzado (Scram) de la Unidad 1.Se muestra que al día siguiente, luego de 10 horas con temperaturas por arriba de los 100 grados Celsius, a las 10:57 horas se activaron de nuevo los chillers y comenzó el descenso gradual de la temperatura.El diario consultó a trabajadores que en el anonimato dijeron que los directivos de la planta debieron apagar el reactor de inmediato, situación que no ocurrió.“La acción inmediata era apagar el reactor. Esto demuestra una ausencia de una fuerte cultura de seguridad al no haber tomado esa decisión”, dijo un entrevistado.Cabe referir que apenas el 14 de junio, un Juzgado de Distrito instruyó a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, al Director de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), a la Secretaria de Energía (SE) y al Director de la CFE, a dar un informe pormenorizado de los accidentes ocurridos en dicha instalación nuclear.Lo anterior, asociado a una serie de eventos reprobables ocurridos al interior de la Central. El pasado 7 de noviembre se reportó de una “pérdida de energía” (LOOP) en el reactor 2 el 30 de octubre de 2021.A las 19:53 de esa fecha se “disparó” (aceleración) el transformador del LOOP y por lo cual entraron en operación los tres generadores diésel de emergencia.En ese evento, “pararon” los instrumentos de control de aire y luego, personal de Laguna Verde detectó derrame de agua contaminada a las 21:00 proveniente de los sistemas de drenaje de equipo y desechos radiactivos en tres niveles del edificio de la U2 y cuya medición de radiactividad arroja niveles altos.El 28 de septiembre también se dio cuenta de un sobre-calentamiento en el reactor número 2, dándose el “disparo” del chiller (sistema de enfriamiento) número 2-T44-CR-001A y generándose el Notificación de Evento Reportable (NER) 2-012/2021