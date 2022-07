Huelga en TELMEX, por primera vez en 37 años

Por primera vez en los últimos 37 años, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) estalló la huelga en Teléfonos de México (TELMEX) por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).El dirigente sindical, Francisco Hernández Juárez, informó que los trabajadores votaron en favor de la huelga porque la empresa incumplió con diversos acuerdos en el marco de la revisión del CCT, como la ocupación de casi dos mil plazas vacantes y la decisión unilateral de Telmex de no pagar el 100% de la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso.El STRM denunció además que la empresa impuso “medidas coercitivas como retención de salarios, y otras prestaciones, y ha realizado agresiones físicas, verbales y aspectos tan precarios como el apagar elevadores en las oficinas centrales”.Luego de colocar las banderas rojinegras en todas las instalaciones de Telmex, el STRM informó que sus 24 mil 878 miembros realizarán manifestaciones, por lo que no atenderán ningún servicio que sea solicitado a Teléfonos de México.“Ya teníamos hace un mes decidido ir a la huelga, pero nos pidió la Secretaría (del Trabajo) una prórroga para que tuviera oportunidad de intervenir, pero no pasó nada”, explicó Hernández Juárez en un video.El STRM afirmó que desde 2009 Telmex ha violado el CCT, con relación a sus derechos de jubilación a partir de los 60 años de edad o 29 años de servicio, además de que ha incumplido en la apertura de más de mil 942 vacantes que se encuentran congeladas desde hace tres años.Hernández Juárez anunció que sostendrá reuniones con la empresa en las próximas horas, con la mediación de la Secretaría del Trabajo, para tratar de resolver este conflicto y evitar afectaciones a los derechos de los trabajadores telefonistas.El Sindicato acusó que la huelga es consecuencia de “la falta de acuerdos y de voluntad política de la empresa”, mientras que ésta los beneficios del CCT vigente desde los años 80 han llevado a Telmex a “un pasivo laboral de 270 mil millones de pesos”.El STRM colocó banderas de huelga afuera de sus oficinas centrales en la Ciudad de México a las 12:00 horas de este jueves 21 de julio.En sus redes sociales, los trabajadores transmitieron en vivo cómo colocaron las banderas de huelga afuera del edificio ubicado en Río Neva, en la alcaldía Cuauhtémoc, sin que aún haya un comunicado oficial del STRM sobre el estallamiento a huelga.En junio se logró aplazar la huelga y la empresa y el sindicato acordaron la revisión del CCT, en el que se estableció un incremento de 4.5% al salario de los trabajadores activos y jubilados.