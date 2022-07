Huerta niega despidos de Servidores de la Nación; se acabaron contratos

No se ha despedido a Servidores de la Nación en Veracruz, afirmó el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al señalar que únicamente se terminaron contratos y ya no hubo recontrataciones.Durante entrevista posterior a evento donde se dio inicio al Pago de Pensiones para el Bienestar, el funcionario federal explicó que se trata de un tema nacional.“A nadie se le despide, si acaso, a nivel nacional no se decide la contratación de alguien, de hecho, la misma Hacienda Federal en la política de austeridad, nos está restringiendo y si alguien por alguna causa ya no se contrata, ya ni siquiera reactivamos esas plazas”, aseveró.La preocupación del gobierno federal, dijo, es para que se contienen entregando los apoyos y para ello ya están entrando en operación los bancos del Bienestar y este fin de semana el presidente inaugurará estos bancos en Chiapas.En función a ello y a las leyes del país, ya no hay ampliaciones de personal, por lo que si alguien renuncia ya no se otorga esa plaza, asentó al reiterar que no hubo despidos de servidores de la nación en el estado.“No son despidos, más bien, no los vuelven a contratar”, aclaró.Para finalizar, Manuel Huerta dejó en claro que los trabajadores de Bienestar no pueden constituir un sindicato, ya que los servidores de la nación son trabajadores de confianza, “y quien tiene un contrato como trabajador de confianza, sabe que no tiene derecho a tener un sindicato, que es lo que andan litigando más en la Ciudad de México”, finalizó.Cabe recordar que, este miércoles durante evento en el Gimnasio Omega, un grupo de jóvenes se manifestaron para solicitar su reinstalación en sus cargos, acusando que fueron despedidos de manera injustificada y porque se organizaban para constituir una agrupación sindical, como servidores de la nación.