Huésped denuncia robo en céntrico hotel de Xalapa

Guillermo Zárate Viveros, originario de la localidad de Barro Blanco, Municipio de Tepetlán, denunció un presunto robo de pertenencias dentro del Hotel México, en la ciudad de Xalapa.



De acuerdo con el huésped, llegó al hotel ubicado en la calle Rafael Lucio en la zona centro de la capital, como lo ha hecho durante los últimos años, pues acude a Xalapa para recibir tratamiento psiquiátrico y nunca había sucedido esta situación.



"Me dieron el cuarto 210 y me cambiaron al cuarto 308 porque tuve problemas de internet. Alrededor de las 18:00 horas, yo salí a cenar y regresé hoy en la madrugada, alrededor de las 5:30 y cuando vi, mis cosas ya se habían perdido. No había nada y el cuarto estaba limpio. Simplemente no me dan explicación de quién entró y qué pasó".



También dijo que el personal lo trató de manera prepotente y al señalar lo ocurrido, le explicaron que en dicho lugar han ocurrido muchas cosas, como asaltos.



"Yo les dije que qué seguridad me daban, qué seguridad de dormir tranquilo me daban y ellos me dijeron que cualquier puede entrar y matarte".



El monto de lo robado es de entre 9 mil y 10 mil pesos, entre medicamentos para su tratamiento, gafas, ropa y diversos artículos, “algunas compras”.



"Estaban en mi mochila. Yo quiero que me den una respuesta, el dueño no se ha dignado a presentarse".



Al hotel acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.