Hugo, el secretario concertador

El clima gélido que envuelve al Estado no ha sido suficiente para atemperar el calor que el sector empresarial le ha dado al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, que con un trabajo callado, sin innecesarios protagonismos mediáticos, ha logrado tejer fino entre el empresariado veracruzano, convenciéndolos con hechos de su trabajo en favor de la seguridad, obteniendo su amplio reconocimiento, a pesar de los infaltables detractores.



Y es que los empresarios saben qué compran y no es nada fácil venderles espejitos. Gutiérrez Maldonado, con cifras oficiales, avaladas por la Federación, ha demostrado que es posible ir abatiendo la incidencia delictiva en la entidad, particularmente en aquellos rubros que más impactan en la actividad económica y la percepción de inseguridad: el secuestro y la extorsión.



Este trabajo en favor no sólo de los sectores productivos, sino de la población en general, arroja mejores dividendos a la administración estatal en una coyuntura como la electoral.



El trabajo de Hugo Gutiérrez Maldonado no sólo se refleja en materia delictiva, sino que su trabajo de conciliación ha contribuido con la gobernabilidad del Estado, dado que su política de apertura al diálogo ha servido para desactivar protestas sociales y canalizar por cauces menos radicales protestas que, de otra manera, hubieran derivado en situaciones de riesgo, prácticamente haciéndole su trabajo a la Secretaría de Gobierno.



Lo mismo se sienta a dialogar con empresarios que con colectivos feministas o de la comunidad LGBT y territorios adyacentes, así como con organizaciones de la sociedad civil. Acuerda con diputados y alcaldes, sin distingo de partido y evita confrontaciones estériles.



Gutiérrez Maldonado es, prácticamente, el único colaborador del Gobernador del Estado, que más empeño y dedicación ha puesto para recorrer los diversos municipios y recoger de primera mano las inquietudes de la clase política y social, ya sea en la zona urbana o rural, atiende a los diversos líderes y actores que pedían espacios de interlocución con el gobierno emanado de la izquierda.



Su capacidad natural por el diálogo y los acuerdos, convierte a Hugo Gutiérrez Maldonado en el secretario concertador del gabinete y que, a diferencia de otros secretarios, del presente y del pasado, sabe dónde tratar con guante de seda y dónde aplicar puño de hierro, cuando se trata de defender los intereses de los veracruzanos.



Ojalá algunos personajes replicaran su entrega y aprendieran de su labor.