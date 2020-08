Hugo López-Gatell no vendrá a Veracruz este viernes, confirman fuentes oficiales

La visita del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, al estado de Veracruz, no se concretó, confirmaron fuentes oficiales.



Fue el propio funcionario federal quien durante su conferencia en el estado de Puebla el pasado viernes, anunció su posible visita a la entidad veracruzana para esta semana, como parte de sus giras del programa Acción Comunitaria por la Salud.



Y es que este programa tiene la finalidad de evitar la saturación de hospitales a causa de COVID-19, así como mejorar los hábitos alimenticios en la población.



Veracruz se encuentra en tercer lugar de los estados del país con mayor número de contagios, por lo que se esperaba la visita de Lopez Gatell para la implementación del programa que analiza la situación del COVID-19 y la vulnerabilidad en las diferentes demarcaciones.



El funcionario federal, habría anunciado que Veracruz estaría en la posibilidad de ser su próxima visita y posteriormente Michoacán y Oaxaca, ya que la intención es recorrer todo el país.



No obstante, fuentes oficiales confirmaron que hasta el momento no se encuentra en la agenda la visita del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la entidad, por lo que este viernes, Lopez Gatell no visitará la entidad veracruzana.