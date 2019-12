Humo y olores de fábrica molestan a vecinos de Coatepec, desde hace 20 años

Vecinos de la Privada de Constitución, situada en la localidad de El Grande, en Coatepec, tienen que vivir con un olor que se torna insoportable, el cual emana de una fábrica que al parecer produce mezclas de pinturas para autos y polvos para llantas.



Y es que muchos de los pobladores de ese lugar ignoran qué realiza esa pequeña fábrica ubicada en esa calle hace más de 20 años, sólo saben que gracias a los olores y a un polvo blanco que se esparce por todos lados, un gran número de personas sufren de gripes constantes, tos, irritación de garganta e incluso algunos pequeños padecen de asma.



Los vecinos, aunque se muestran un poco renuentes para hablar en un principio, relatan que por la tarde principalmente sale una gran humareda de la fábrica, la cual produce un olor que penetra cada rincón de las viviendas y va aún va más allá de esa calle, y además deja una capa blancuzca y grasosa en todo recipiente o mueble que no sea protegido o tapado.



“Sí hay enfermedades de vías respiratorias, la verdad no sabemos qué es lo que queman, pero cuando tienen prendido el horno que están trabajando es un olor que no se aguanta y es polvo como grasoso, si cae en el agua cae como si fuera grasa. Hace tiempo recogieron firmas con un vecino, que ha querido hacer algo para que quiten la fábrica, pero no se hace nada.



“Ya tiene mucho tiempo, más o menos como 20 años, el que seguido se enferma y muy feo es mi nieto que tiene asma, tenemos que tener todo cerrado, los doctores dicen que puede ser por el polvo, el polvo le afecta mucho, es un olor que no se aguanta, huele como a plástico o parafina quemada. Siempre están encerrados (en la fábrica), nunca tienen abierto y cuando prenden el horno, es una humareda que sale por las láminas”, explicó una vecina que dijo llamarse Carmen.



Sin embargo, los vecinos temen que con el paso de los años les puedan detectar una enfermedad aún más grave, pues admiten que por el momento han aguantado gripas y enfermedades respiratorias, pero nadie se ha hecho exámenes médicos más detallados.



“Desde hace muchos años ya, es cierto, no sabemos exactamente que producen, sé que es una especie de planta petroquímica, no sé qué cosa sea lo que produzcan, algunos vecinos se quejan desde hace mucho tiempo de que les produce tos, les lastima la garganta, síntomas, pero no sé si alguien haya visto un médico. Llega a veces un olor.



Hasta donde yo sé no se ha recurrido a nadie, no se han entrevistado personalmente con la empresa, produce algo para renovar llantas, pero no estamos seguros, todos sabemos que ahí está, pero no sabemos que produce ni que daños podría ocasionar con el tiempo, toda esa contaminación es fuerte pero no se nota, hay efectos instantáneamente, pero puede ser a través del tiempo”, relató Gilberto.



Así también hablaron personas que dijeron haber trabajado en la planta y aseguraron haber sufrido los estragos de ello, y una de ellas es Araceli, quien comenta que laboró tres años, pero tuvo que salirse porque empezó con problemas graves de gripa.



Araceli, aunque da detalles de lo que produce la fábrica, de la cual nunca menciona el nombre, aclara que desconoce si manejen químicos que sean nocivos para la salud, pero también admite que su familia enferma constantemente, entre ellos su pequeña nieta.



“El polvo está muy feo, a lo lejos se siente el aroma y suelta un polvo grasoso, no sé qué harán, ya tiene rato, siempre está uno con gripa o tos, todos, mi nieta, la mayoría se enferma, todos nos enfermamos (…) el aroma sale un polvo como neblina, tenemos que tener todo cerrado, tapado, por higiene.



No hemos reportado nada porque qué caso le van a hacer a uno, yo trabajé ahí tres años, producen mezclas de pinturas para carros y polvos para llantas, solo usamos cubrebocas y uniforme, dejé de trabajar porque empezaba con gripa, se empieza a dar uno cuenta que daña. Huele como si quemaran llantas, más no puedo asegurar nada o que hagan otros químicos que nos hagan daño”, señaló preocupada.



Ante la situación, los habitantes de esa localidad pidieron de manera urgente la presencia de autoridades de Salud y Medio Ambiente para que les aseguren que la fábrica opera dentro de la legalidad y que no produce químicos nocivos para la salud.



“Se necesita que vengan autoridades, la Jurisdicción que le corresponde a esta zona, autoridades de medio ambiente y salud, suponemos que tienen los permisos. Ojalá hagan algo pues ya no podemos dejar pasar más tiempo”, expresaron.