ICATVER aclara quién es su titular en Tantoyuca; procederá si se usurparon funciones

Tras el paso de distintos titulares para la zona, el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Veracruz (ICATVER), Miguel Ángel Jácome Domínguez, aclaró que Marahi López Pacheco estará a cargo del módulo de la dependencia en Tantoyuca.



Así, confirmó la salida de Consuelo Morales y reveló que quien sustituyera a esta última, Julio Robles, ni siquiera fue oficialmente designado para el cargo, por lo que podrían sancionarlo si llegó a usurpar funciones.



“Yo a Julio tuve en un momento la oportunidad de entrevistarlo porque deseaba trabajar, sin embargó, nunca le di nombramiento como Director, nunca fue él; desconozco por qué llegó a presentarse así, yo como titular nunca lo hice.



“Estoy aquí para dar la cara, yo no lo nombre y si existe algún tipo de sanción por usurpación de funciones se encargará el departamento normativo", dijo Jácome Domínguez.



Sobre la ahora extitular, Consuelo Morales, no aclaró por qué fue dada de baja pero anunció que las renovaciones se dan basándose en metas, dejando entrever que la exfuncionaria no cumplió las expectativas de la dependencia.



Jácome Domínguez supe que en días anteriores hubo una manifestación de parte de militantes de MORENA que exigían la renuncia de Julio Robles, señalado por ser exmilitante panista.



“Nosotros estamos atendiendo con base a las necesidades de los ciudadanos tantoyuquenses, nosotros no atendemos a presiones de nadie; venimos a renovar bríos y que se de un compromiso con el Gobernador”, dijo.



Por último recalcó que están pendientes de la labor que logré desarrollar la nueva encargada del módulo en Tantoyuca.



“Tenemos que ver a los empresarios y en Tantoyuca, eso no se está haciendo y es lo que tenemos que hacer a partir de este momento; sólo se atendían los bachilleratos, pero tenemos que voltear a las empresas para ver sus necesidades; le dije a Marahi que trabaje con el compromiso de liderazgo innovador y es lo que necesitamos de todos los encargados en cada módulo, con austeridad, transparencia y rendición de resultados”, dijo.