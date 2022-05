Ideas de atentar contra su vida empiezan a ser más frecuentes en adolescentes, advierten

El director de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) de Xalapa, Humberto Flores Dorantes, indicó que han detectado que las ideas de suicidio ya se presentan a temprana edad, impulsadas en gran medida por la pandemia de COVID-19 y el aislamiento que se impuso para evitar la propagación del virus.Por ello, dio a conocer que ahora ofrecen atención en salud mental a niños y adolescentes que la requieran."Hemos tenido solicitudes de atención en secundarias donde ha habido casos de suicidio. Estas conductas ya vienen presentes en edades más tempranas. Algo que pudo haber afectado fue la pandemia porque generó mucha ansiedad, mucha incertidumbre, fue una crisis que nos movió a todos" comentó.Flores Dorantes comentó que mientras a los adultos les generó angustia de no saber cuándo iba a volver la normalidad; a los pequeños les afectó el perder el contacto y la manera de socializar con sus amigos y compañeros de clases."Esto afectó mucho en las cuestiones emocionales. La atención a salud mental ha sido poca, requisitos en secundarias ha sido poca, estamos abiertos a atención en general entonces nos llega todo tipo de población", puntualizó.El titular del CIJ Xalapa comentó que la mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes que reciben en las instalaciones son de bajos recursos económicos, lo que aunado al fácil acceso a las sustancias psicotrópicas podría orillarlos al mundo de las drogas, como una medida para aminorar el malestar que ello les genera."Atendemos a menores de Xalapa y la región (Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata, entre otros) y no sólo a menores, nuestra atención es abierta. Nuestro rango es desde los 10 años que hemos tenido hasta más de 45 años que tenemos el registro, personas de 60 u 80 años", detalló.Humberto Flores destacó que gracias a las herramientas tecnológicas han podido atender a personas de otros municipios del Estado más lejanos, como Córdoba y del sur que no tienen una unidad de atención como la que está en la Capital veracruzana.