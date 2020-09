Ideas para un diálogo educativo

Si la irrupción de la pandemia del COVID-19 trastocó la tradicional dinámica escolar que la hizo girar hacia situaciones conocidas en teoría, pero que no habían sido utilizadas en la práctica generalizada, su persistencia nos dio, se supone, un gran aprendizaje que constituye una coyuntura fundamental para convocar a un diálogo pedagógico, un diálogo con miras a sentar bases que permitan crear un nuevo proyecto educativo para la vida. Un proyecto no ideado sobre concepciones ideológicas partidistas o de interés político, sino un proyecto pensado, diseñado y proyectado para situar la educación mexicana en el carril del futuro y en el espacio de la sociedad del conocimiento. Hasta ayer la escuela, epicentro de la educación social, tuvo una sola forma de concebir el acto educativo, esto es, como un proceso en el que hay un sujeto que enseña y un sujeto que aprende, lo que determina la manera de enseñar consistente en trasmitir información seleccionada y programada con base en criterios subordinados de aquello que se cree se debe saber y se tiene que memorizar para repetir. Todo lo cual ocurre en el espacio cerrado del aula, bajo la direccionalidad que impone el programa y la racionalidad del control de lo que se ha dado en llamar “aprendizajes esperados”, vigilancia que se ejerce mediante la estresante evaluación. Esta manera de educar en la escolaridad, queramos o no verla, formó a millones de seres para enfrentar la vida bajo condiciones que ahora ya no son las mismas, incluso ya no existen en muchos aspectos. Por ejemplo, la enseñanza se reduce a la trasmisión de la información que ha sido seleccionada temáticamente, según el grado y nivel escolar, y está contenida en el libro de texto de cada asignatura, entendiendo a éste como el conjunto de datos escogidos que constituyen la información que habrá de trasmitirse, aprender de memoria y estar en condiciones de repetirla para medir el grado de asimilación mediante un examen. Por eso, cuando se inicia una clase lo primero que se dice es qué se va a estudiar y qué se va a evaluar, sembrando en la mente de quien debe aprender, la creencia de que lo que vale es la nota evaluadora que condiciona las credenciales para continuar en el sistema escolar o salir de él. Pero, además, el diseño didáctico de los textos es completamente instruccional, basta ver los ejercicios para apreciarlo. En ellos se dice qué observar, qué hacer y cómo hacerlo. Y, claro, la instrucción, o como se indica, la consigna conduce al acto mecánico de seguir cada paso sin dejar espacio a la imaginación, creatividad y resolución de problemas. Y es lo mismo en los textos de primaria que de secundaria, de ciencias o de historia, de educación cívica que de matemáticas. No hay lugar a la imaginación para plantear un problema, porque el problema ya está consignado y dirigida su solución. Bajo este mirar, el libro de texto, ayer esencial, ahora resulta condicional de lo que se espera sea aprendido, y por cómo está concebido lo convierte en restrictivo del potencial intelectual y creativo que hay en cada niña, niño, joven y adulto. Sobre todo, frente a la enorme información y conocimiento actualizado al que se puede acceder y que podemos encontrar, consultar y comparar en millones de fuentes que se hallan en Internet. Accesibilidad que permite estar al tanto de los nuevos conocimientos y dinámicas educativas que se pueden aplicar a las diversas realidades existentes en la sociedad.



Repito, la realidad de hoy ya es, en muchos aspectos, muy distinta a la de ayer. La dinámica mundial genera conocimiento científico y humanístico con intensa velocidad que se aplica en los diversos campos de la actividad económica, social, cultural, educativa y política. Las innovaciones tecnológicas se suceden multiplicándose en casi todos los campos de la actividad humana, pero sobre todo en la comunicación y difusión de la información con fuerte tendencia a democratizar la información. La informática se encuentra en prácticamente todas las operaciones financieras, mercantiles y de cuentas nacionales. Esta interrelación está cambiando las condiciones laborales en las que se requiere de permanente actualización cognitiva, la que no puede ocurrir bajo un esquema de aprendizaje instruccional que bloquea la curiosidad, sino que requiere de actitudes engarzadas en la autonomía de la persona para aprender y en la auto organización creativa. La complejidad del mundo laboral empuja con fuerza hacia el desarrollo del trabajo colaborativo, práctica que se sustenta, para ser eficiente, en claros principios éticos, la apertura de mente para resolver problemas, la comunicabilidad dialógica escrita y oral, así como la habilidad operativa para manejar sistemas digitales. La pandemia nos lanzó al teletrabajo, ya practicado en ciertos sectores de la economía en diversos países (como en España, Reino Unido, Francia, casos en los que sé existe una legislación para normar el teletrabajo), pero poco, muy poco practicado en México donde habrá que legislar en la materia. El Home Office, anglicismo que se usa como sinónimo de teletrabajo, nos mostró cual débil somos como sociedad en esta manera de laborar que pertenece al siglo XXI. Como también dejó claro que el sistema educativo tiene que trascender del esquema heredado del siglo XIX, hacia una educación que refunde el imaginar futuro, no que trate de conservar el presente instruyendo a la manera del siglo pasado, sino que actúen con miras a impulsar un proyecto de progreso social en equidad, libertad, paz y, sobre todo, para la vida en una Tierra que debemos cuidar bajo un nuevo pacto Natural, donde todos los seres vivientes, el agua, el aire, los árboles, los océanos y el ser humano, sean Uno y el Todo. Búsqueda de una existencia planetaria en la que la educación es clave. Trabajar para fundar una pedagogía de la auto organización que propicie la curiosidad, la autonomía para aprender, la habilidad de pensamiento convergente y divergente, la intersubjetividad e interculturalidad como elemento relacional, la ética que enriquezca el espíritu y cultive el amor por la vida, el respeto como reconocimiento legítimo en la diversidad, el sentido estético que conlleva a la sensibilidad de la belleza y el ánimo por conocer y el equilibrio con la naturaleza. Es de prioridad convocar a una gran reflexión pedagógica nacional para proyectar el futuro educativo que habrá de educar a las generaciones futuras. Así como se hizo en el Congreso Pedagógico Mexicano de 1889-1890 del que emanó el sistema escolar funcional en el siglo XX, y que formó a más de siete generaciones, así es necesario una gran jornada para sentar bases que conduzcan hacia una real y comprometida “reforma educativa” que innove la educación pública. Una reforma que esté, eso sí, más allá de componendas políticas, posturas academicistas e ideologías esbozadas tras el discurso teórico. ¿Será posible bajo la retrógrada concepción que se tiene del educar? Creo que sí, al menos no pierdo la esperanza. Cierro estas ideas dejando la voz a Richard Dawkins, quien, en su sugerente libro El capellán del diablo, dice: “Lo que importa no son los hechos, sino como los descubres y cómo piensas sobre ellos: educación es el verdadero sentido de la palabra, algo muy diferente de la actual cultura de frenesí por los exámenes”.