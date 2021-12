Identifican restos de hombre desaparecido en Coatzacoalcos

El Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos informó a través de sus redes sociales que tras un año y 3 meses, fue finalmente hallado un joven que estaba desaparecido.Se trata de David Juárez Lazcano, quien fue localizado sin vida cerca del mes de marzo de este año, este 10 de diciembre regresó a casa donde fue velado y posteriormente sepultado el día sábado."Querida Esmirna y Jesica, le pido a Dios que los tiempos que vengan sean mejores, que Jehová les dé la fuerza para cambiar todo lo que les ha afectado este duro golpe a su familia, que tengan ganas de seguir luchando por la verdad y la justicia que quieren y con su magia y amor llene todo sus vacíos. Nuestras más profundas y sinceras condolencias para la familia. NO SE ENCUENTRA LO QUE NO SE BUSCA", fue el mensaje del colectivo en Facebook.David Juárez fue hallado embolsado en la alcantarilla de la calle 5 de Mayo, esquina Independencia de la colonia Villas del Mar, cuando trabajadores de la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS) llevaban a cabo labores de desazolve tras una denuncia ciudadana.Fue gracias a la vestimenta que se logró hacer una identificación en el lugar, sin embargo, los resultados periciales recién se dieron a conocer en este mes, es por ello que finalmente fue entregado a sus familiares.La presidenta de Madres en Búsqueda, Lenit Orozco, indicó que aunque no son las noticias que las familias esperan recibir tras buscar a sus seres queridos, al menos les da tranquilidad saber finalmente en dónde están."Evidentemente es un golpe muy duro el de pronto estar en una búsqueda y hallar a tus seres queridos sin vida pero al final ellos podrán descansar y saber que tendrán a su familiar, no donde quieren pero al menos localizado, cosas que muchas familias nunca tienen", dijo.