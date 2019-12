Ideología de género quiere destruir el derecho a educar a los hijos, afirman

Las familias en la actualidad están vulneradas por las ideologías, por la violencia, la migración indicó el vocero de la Diócesis de Orizaba, el sacerdote Helkyn Enríquez Báez, quien agregó que a pesar de estas circunstancias sus integrantes deben continuar unidos en fe y amor.



"La ideología de género que a veces se confunde y que de algún modo como lo ha dicho el Papa Francisco se convierte en un neocolonialismo ideológico, donde se pretende arrebatar a los padres el derecho de educar a los hijos según sus valores, su religión, donde se desintegra una verdadera sexualidad para difundirla utilizando de modo ambiguo términos como género, sexo y se pretende que los niños desde pequeños se les dé la opción de una decisión que todavía no está en grado de realizar porque tienen que ver con su ejercicio como personas".



Pero también destacó que otra amenaza es el relativismo, pues hoy fácilmente se fracturan familias, se separan matrimonios. "Ante algunos pequeños inconvenientes se separan, creo que no es gratuito decir que algunas generaciones resultan más frágiles ante la convivencia humana, fácilmente se fracturan".



Dijo que este domingo al ser el siguiente al nacimiento de Jesús, se celebra la fiesta de la Sagrada Familia y se recuerda así a la familia de Nazaret conformada por Jesús María y José, la cual vivió la amenaza de muerte cuando Herodes pretendía a aniquilar al niño.



"Esta familia también sufrió la migración, tuvieron que dejar su tierra, es decir que vivieron varias situaciones que las familias actualmente viven, pero ellos fueron fieles a Dios a pesar de las circunstancias, no dudaron de la intervención divina y la tuvieron a lo largo de su vida como familia".



De igual forma dijo que la palabra divina de este domingo recuerda que los hijos deben de honrar a sus padres, pero los papás siguen siendo también responsables de los hijos para educarlos en la fe y en los valores.