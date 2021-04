Iglesia Católica demanda consenso para modificar libros de texto

Los obispos del país externaron su preocupación por los cambios que se harán en los contenidos de los libros de texto gratuito a través de consultas y “comisiones sui generis” en un tiempo tan breve y sin mayor fundamento científico, jurídico e institucional.



Por medio de un pronunciamiento, dijeron que México es un país plural, con un sistema democrático que, en el marco del Estado de Derecho, permite configurar y orientar el caminar de la patria con medios pacíficos y ordenados.



"Las leyes, y las instituciones que de ellas derivan, no responden a la voluntad de un solo hombre, ni imponen una corriente de pensamiento o posición política. Toca a la autoridad, en el ejercicio de su Gobierno para todos los ciudadanos, promover los consensos y equilibrios que posibiliten el cumplimiento de lo pactado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".



Los prelados manifestaron su “profundo extrañamiento” por el impulso que se está dando a una iniciativa que toca aspectos sensibles para todos los mexicanos, como son los contenidos dirigidos al aprendizaje de los niños y niñas del nivel básico en sus libros de texto.



"La participación social educativa, prevista por la reciente modificación al Artículo 3o. Constitucional así como la Ley General de Educación reciente, sigue pendiente de instalación, y el diálogo necesario no se ha realizado de manera institucional, a pesar del apremio a favor del interés superior de la infancia que a todos los grupos sociales nos obliga".



Asimismo, consideraron que la actual situación educativa en México, requiere de una respuesta integral, articulada, generosa y consensuada frente a los efectos de esta pandemia COVID-19, con toda la comunidad educativa nacional, empezando por el abandono escolar que alcanza a 5 millones de mexicanos.



También piden que se den soluciones a la “catástrofe educativa”, pues además de regresar a la normalidad se tiene que buscar formas nuevas para la vinculación, no sólo unilateralmente a través de la radio y la televisión, sino con verdadera interacción educativa virtual, presencial e híbrida, en lo que sea posible.



"Urge la corresponsabilidad educativa de todos, la conformación de protocolos sólidos y detallados que reconozcan las distintas realidades culturales y sociales de cada comunidad escolar y promuevan la participación y autorregulación, dando prioridad al derecho primordial de los niños de ser educados, más allá de cualquier otro interés y conveniencia de los adultos".