Iglesia Católica sí trabaja por la paz: Obispo de Orizaba

"De ninguna manera pretendemos que la ola de violencia continúe, sino que queremos que haya un Estado de Derecho", expresó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, al presidir la misa de este domingo, en la cual se oró por la paz, tal y como se hizo en todo el país debido a la Jornada por la Paz convocada por el Episcopado Mexicano."Lejos de responder ante las situaciones de violencia, de falta de tacto para hacer las cosas bien en cuestión de la violencia, nosotros hermanos trabajamos por la paz".En su homilía pidió que todas las familias de la Diócesis rueguen por la paz no sólo hoy sino siempre, pero también eduquen en la paz desde casa pues esta es la primera iglesia."Cuando la violencia es más amplia, tenemos que poner de nuestra parte para que juntos podamos aminorar el mal. Cuánta necesidad tenemos hoy de poseer elementos de escucha, de ánimo, cuánta necesidad tenemos de que las parroquias crezcan en la caridad para hacer un espacio en el cual podamos decir aquí cuentas con nosotros".Pero también destacó que este día ha sido de comunión con toda la grey católica, pero principalmente con la de México, la cual ora por la paz.Recordó que también se pide por el eterno descanso de todos los agentes de la pastoral víctimas de la violencia, no sólo sacerdotes sino también laicos y religiosos en el mundo y en México.En las redes sociales de algunas parroquias de la diócesis, se colocaron las fotografías de religiosos que han sido asesinados en nuestro país. Ahí publican una imagen en la cual se destaca que han sido privados de la vida del 2012 a la fecha, 26 sacerdotes en México.Por otra parte, ante el incremento en casos de COVID-19, el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, aseveró que se espera ver el refuerzo de medidas de prevención."Constatamos un incremento en el caso de números de Coronavirus y es necesario que como sociedad tengamos las medidas correspondientes. Como Iglesia hemos mantenido esas medidas de prevención, sea en los arcos sanitarios, en aplicación de gel, el uso del cubrebocas, etcétera.“Mientras las autoridades sanitarias no indican lo contrario, nosotros seguimos así, más bien esperaríamos que también se refuercen esas medidas en otros espacios donde parece que se han relajado", dijo.El sacerdote apuntó que es lógico que a menor prevención y precaución, se dé mayor número de casos,por lo cual conminó a la sociedad actúe de modo responsable para evitar el aumento de personas enfermas por este virus.Consideró que la presencia de los casos podría afectar las actividades económicas, laborales, educativas.