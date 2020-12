Iglesia cuestiona el semáforo verde de COVID en Veracruz; pide no confiarse

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, criticó el semáforo verde de COVID-19 para Veracruz, cuestionando el número de pruebas de detección que se hacen en la entidad o si se da seguimiento a los contagiados qué van al hospital y quienes se quedan en casa.



“Ahora dicen que estamos en semáforo verde, no se confíen, ¿cuántas pruebas se hacen en el estado de Veracruz? ¿Cómo se corroboran los contagios y no contagios y seguimientos? ¿Cuántas personas van al hospital y cuántas están en casa?", dijo.



El prelado comentó que ante este panorama sin duda el contagio continúa, por eso les animó para que aún y estando en semáforo verde sigan todos tomando todas las precauciones.



El prelado apuntó que la verdadera vida es Jesús, el verdadero Dios, por el que se vive, por eso invitó a que todos a cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural.



"Y en ese arco de la vida también es cuidar la salud; hay que cuidarnos de las aglomeraciones, busquemos la manera de orar en casa. Aunque algún día debe terminar el peregrinar por esta vida, es necesario cuidarnos ante esta pandemia, guardar la sana distancia. Con la ayuda de Dios y nuestra colaboración podemos ir aplacándola".



También invitó a todos a usar el cubrebocas y no dejarse llevar por quienes aseguran este artículo no sirve, de paso agradecióa las personas de las zonas indígenas y urbanas que sí lo usan.