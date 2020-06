Iglesia de Coatepec tuvo misa con decenas de feligreses, reprocha Alcalde

Este domingo, una iglesia católica en Coatepec celebró una misa por lo menos con 70 feligreses en su interior.



Al respecto, el alcalde Enrique Fernández Peredo dijo que se buscará un acercamiento con autoridades eclesiásticas para que eviten este tipo de congregaciones masivas pero en el caso de que reincidan en esta acción, se sancionará.



Y es que destacó que en Coatepec, la ciudadanía ya regresó a la nueva normalidad este fin de semana, a pesar de que autoridades de los tres niveles han informado que el semáforo está en rojo para la mayoría de los Estados, entre ellos Veracruz y sus municipios.



Indicó que la dirección de Protección Civil y la Policía Municipal se vieron rebasadas por la cantidad de reportes sobre fiestas y eventos privados, mismos que no pudieron ser suspendidos debido a que estos habitantes se negaron al estar dentro de su propiedad.



“Quien reincida obtendrá sanciones porque estamos avisando, no estamos cayendo de sorpresa ni estamos tomando decisiones al vapor sino pensadas y también algo importante, el fin de semana prácticamente Coatepec regresó a la normalidad, gente afuera, con fiestas, eventos privados, nos estuvieron reportando, acudió Protección Civil y Seguridad Pública pero no nos permitían el acceso a los domicilios sin tener una orden, no podíamos hacer más, nos vimos rebasados en los reportes”, dijo.



Por ello, aseveró que ningún templo o iglesia puede ser reaperturado, por lo que exhortó a los sacerdotes a abstenerse de efectuar celebraciones o misas.



Asimismo, señaló que en los próximos días se iniciará con una campaña de concientización del uso del cubrebocas y las demás medidas sanitarias, para evitar más contagios de COVID-19.



“Es importante destacar que en Coatepec no podemos regresar a esa nueva normalidad porque estamos en situación de foco rojo y la verdad no podemos regresar a las actividades normales. En este momento se pueden dar más contagios, por lo tanto se tomó esta medida de aplicar sanciones, causó mucho revuelo pero va de la mano con una campaña de concientización”, finalizó.