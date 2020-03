Iglesia de Córdoba pide atender indicaciones contra coronavirus

Desde la Conferencia del Episcopado Mexicano ya hay indicaciones para los creyentes católicos cuando acudan a eventos o misa a fin de evitar contagios de COVID 19, o coronavirus, señaló el obispo coadjutor de Córdoba, Eduardo Cirilo Carmona, tras la misa de este domingo.



Ante la posible contingencia, indicó que ya hay recomendaciones de cómo deben comportarse todos a fin de prevenir contagios.



"Nos vino la indicación desde el Episcopado Mexicano, ya nos había entrenado la influenza hace unos años".



“Las recomendaciones son no saludar de mano, no de beso, no abrazar, la comunión se dará en la mano, y quienes damos la comunión usar el gel antibacterial y estarse constantemente lavando las manos, esperamos el sector salud nos de más indicaciones conforme haya más información del virus".



Monseñor dijo que cada autoridad deberá tomar sus responsabilidad ante está contingencia de salud.



Por otra parte, en el marco del Día de la Familia, el prelado llamó a defender a la familia, a unirse y reforzar los valores desde este núcleo social.



"El amor une a las familias, ahí está la solución a muchos problemas, está la verdad, el respeto y la comprensión", dijo.



Ante la violencia que hay actualmente consideró que ha fallado el hombre, pues hay muchos factores alrededor de ello.



Recordó que hoy se celebró el Día de la Familia por ello la pastoral social realizó una marcha por las principales calles de la ciudad.