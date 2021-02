Iglesia de Las Puentes, en Coatepec, cerrará por pandemia

En la localidad de Las Puentes, en el municipio de Coatepec, se endurecen las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.



Y es que apenas este martes, la autoridad de esa localidad determinó cerrar las canchas deportivas para evitar aglomeraciones.



No obstante, este jueves se informó que además la iglesia de esa congregación se mantendrá cerrada y se estarán esperando nuevas indicaciones con respecto a las actividades eclesiásticas.



Al respecto, el agente municipal, Axel Contreras Peredo, indicó que, aunque no se pudo suspender la misa del próximo domingo, será a partir del lunes y hasta nuevo aviso que el inmueble permanecerá con sus puertas cerradas.



“Estos días nuestra iglesia se mantendrá cerrada totalmente, aunque lamentablemente no se pudo suspender la Santa Misa programada para el domingo próximo, así que por favor le pido a las personas de San Marcos y Las Puentes que asistirán, utilicen todas las medidas necesarias para su protección, usen gel, cubrebocas, guantes”, explicó.



Además, señaló que a partir de este fin de semana se acordó suspender temporalmente el torneo de fútbol que se llevaba a cabo en el campo de Las Puentes.



“Por el bienestar de los habitantes de la congregación, se acordó suspender temporalmente a partir del fin de semana el torneo de fútbol que están llevando a cabo en nuestro campo”, refirió.



Finalmente, el agente municipal urgió a la ciudadanía a mantenerse en resguardo dentro de sus hogares y en caso necesario, usar cubrebocas en las calles.