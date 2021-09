Iglesia de Orizaba ajustará festejos a San Miguel Arcángel por pandemia

Ante la cercanía de la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, en Orizaba, el obispo Eduardo Cervantes Merino, dio a conocer que la procesión acostumbrada año con año será reducida en distancia, así como también las cuadras en donde serán colocados los tapetes de Huamantla como parte de esta festividad.En entrevista detalló que con la pandemia los "cómos" de la realización de este evento, nadie los tiene exactos."Tenemos borradores y algunas actividades que ya se están haciendo para realizar ambiente de fiestas. En pandemia tenemos que seguir teniendo unos protocolos y nuestra Iglesia Católica no es la excepción".Agregó que también la celebración de las fiestas requieren de expresión para no llevarla sólo por dentro, sino también por fuera. Indicó que los tapetes serán más cortos, menos extensos por la situación de la pandemia."Nosotros hemos pensado por lo pronto que la procesión de San Miguel se haga más corta y aunque todavía no tenemos el como, de entrada parece que será de la Alameda a la Catedral y vamos a invitar a los que vayan que sean pocos y con los protocolos.En tanto la eucaristía, como el año pasado será más organizada, de manera que no seamos agentes de contagio".Aunque refirió que mucho dependerá del semáforo epidemiológico y también de la participación de la comunidad, de quien destacó, ya aprendió a guardar el protocolo."Independientemente de cómo está el semáforo, siempre buscaremos la sana distancia y lo que pediremos a San Miguel, siempre serán las intenciones por el bien de la comunidad del pueblo y de la Diócesis de Orizaba".