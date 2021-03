Iglesia de Orizaba pide mantener cuidados ante COVID

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dijo que sería temerario no cuidarse contra el COVID-19 al asegurar que este virus es "cualquier cosita".



Destacó que es normal sentir miedo ante esta enfermedad, por eso pidió confiar en Dios.



"Vivimos una situación ahora sí todos con mucho miedo y temor de que nos pegue el coronavirus, sería temerario no hacerlo. Vamos a cuidarnos, vamos a proteger nuestra salud pero con esa sana actitud de no desafiar, de no ignorar, de no cerrar los ojos, mucho menos ser absurdo, diciendo que es cualquier cosita lo que está pasando.



“Debemos seguir teniendo todas las precauciones que se requieren ante este virus para prevenir el contagio y así podamos seguir dando vida".



Asimismo exhortó en esta época de Cuaresma a no acomodarse al mundo y su forma de ser, a criterios que no dan vida, y pidió dejar atrás los criterios de confrontación, de engaño de falta de juicio.



"Debemos tener una realidad iluminada por el evangelio y respaldada por nuestra dignidad de hijos de Dios".



Pidió llevar a Jesús en el ambiente de amigos, del barrio, del trabajo, de la familia, durante esta época de Cuaresma. De igual forma acotó que los valores que se viven a diario es poner a la gente en contacto con Dios.



Hizo el llamado para conservar los valores y principios siempre y ahora en el caminar de la recta final de la Cuaresma. "Proclamemos la salvación de Cristo en todo momento para encontrar el sentido de la vida que es en Él. La vida de Jesús y nuestra tiene sabor cuando se entrega en alegría con los demás; no busquemos lejos, hagámoslo en la escuela, tu pueblo, metiéndose en las cosas sociales, en el barrio".