Iglesia de Orizaba pide no caer en  la tentación de las fiestas decembrinas

Ante el incremento de casos de COVID-19, el vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, pidió no caer en la tentación de realizar fiestas o celebraciones en esta época.



"El llamado es a seguir manteniendo las medidas responsables de prevención, sobre todo en estos días para evitar contagios innecesarios y evitar saturar los hospitales y el agotamiento de los médicos. Entre todos debemos cuidarnos y creo que conocemos las medidas, solo resta aplicarlas y no caer en la tentación de realizar fiestas, convivencias que no son necesarias".



Añadió que como se ha venido insistiendo, el semáforo no tiene nada que ver exactamente con la realidad experimentada por la población a nivel de contagios activos.



"Se solicita la colaboración de todos, porque no solo implica la responsabilidad de los ciudadanos, pues recordemos que para eso se hacen las leyes, cuando el ciudadano a lo mejor no genera una responsabilidad autónoma, es necesario que se generen normas, reglamentos o leyes para regular la actividad social en orden al bien común".



En este sentido apuntó que los ayuntamientos deben colaborar restringiendo ciertas actividades y de modo congruente.



“No es posible que se restrinjan las peregrinaciones y actividades religiosas y algunos centros de diversión y de entretenimiento estén al cien por ciento de capacidad. Por eso creemos que la reglamentación tiene que ser congruente para evitar que se genere mayor número de contagios”.