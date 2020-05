Iglesia de Orizaba pide no escuchar a quienes no creen en el coronavirus

El vocero de la Diocesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, hizo el llamado para no escuchar los falsos rumores sobre que no existe el coronavirus o las mentiras sobre que médicos están provocando la muerte de personas.



"La enfermedad está ocasionando todo, esto provocado por el virus. Hay que dejar la superstición científica, como la podría llamar ahora que hace que no se crea. Es tiempo de hacernos responsables unos a otros y que seamos conscientes de que sí existe la gravedad de este problema".



Agregó que la gente no debe echar en saco roto lo que dice la experiencia de otros países en referencia a la pandemia.



"La curva de la epidemia no es la misma en todas las regiones del país, sea porque los casos se registran posteriormente, sea por las concentraciones de la población, por las medidas que se hayan tomando para evitar contagios masivos, porque en algunos lugares han seguido con sus fiestas y actividades de concentración, porque hay municipios en donde se realizan tianguis donde hay muchas personas".



Acotó que hay factores que provocan que la curva se comporte de manera distinta en cada región y se le suma que Veracruz tiene muchas zonas poblacionales, por lo cual indicó que hoy es necesario que si no hay a que salir, la gente debe quedarse en casa.



"Es necesario que extremen medidas de prevención, que estemos pendientes de todas las recomendaciones que nos están diciendo".