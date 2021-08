Iglesia de Orizaba pide respetar decisión de padres sobre clases

Las autoridades deben escuchar y respetar las decisiones de los padres de familia ante el regreso a clases el próximo 30 de agosto, consideró el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino.



Dijo que los criterios que tiene la autoridad para decidir el regreso el 30 de agosto son válidos, ante todo el Gobierno debe preocuparse por salvaguardar la integridad de cada una de las personas.



Indicó que esta situación es difícil para todos y aunque el tema de la educación es importante, se debe reconocer que hay un rezago antes de la pandemia.



"Es un tema muy delicado pero el principio fundamental es el privilegiar la vida y la salud. No podemos arriesgar o poner por capricho otro decreto, pues no se debe anteponer la salud antes que otros aspectos que sí son importantes pero no más que la vida".



Añadió que no hemos encontrado los caminos adecuados para acompañar a los estudiantes en su proceso de formación educativa y es que dijo que no pueden las autoridades sólo preocuparse por lo presencial cuando hay otros elementos importantes.



"Es importante que se regionalice, pues no puede haber una norma general para todos, porque cada situación es diferente. También necesitamos tener la infraestructura adecuada, si no se tienen los elementos básicos en situaciones ordinarias para tener el proceso de enseñanza creo que habría de implementar y asegurar todos los demás elementos que tienen que ver con la higiene y evitar sobre todo el contagio".