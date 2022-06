Iglesia de Orizaba sí cumple con permisos del INAH para intervenir reloj histórico

El obispo Eduardo Cervantes Merino, aseguró que la Iglesia Católica en la Diócesis de Orizaba, sí cumple con todo lo que le exige el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando intervienen algún edificio, artículo o monumento protegido por éste, tal es el caso de la maquinaria del reloj de la catedral.En entrevista en referencia a sí están cumpliendo con los permisos que tiene que dar el INAH para la intervención de la máquina del reloj de la Catedral San Miguel Arcángel. "Nosotros respetamos todos los lineamientos que nos marquen las leyes y los lineamientos del instituto", expresó.Sin embargo, el obispo no dio mayores detalles sobre cuándo se envió la maquinaria a Puebla y en qué tiempo retornará a la catedral. "Esos son detalles que no tengo a la mano, únicamente sé que nosotros estamos respetando los lineamientos propios del INAH y es de acuerdo a las leyes".Incluso cuando se le cuestionó cuándo fue enviado el reloj a reparación dijo que no tiene una respuesta concreta, pero insistió: "lo importante es que está en cumplimiento la Iglesia, porque siempre nuestra iglesia ha respetado lo que nos marca el instituto, porque entendemos que su función es cuidar toda la parte histórica que es patrimonio de todos".Es de recordar que cuando se dio a conocer que el reloj había sido bajado y enviado al Estado vecino, autoridades del INAH aseguraron que no tenían ninguna solicitud para poder intervenirlo.