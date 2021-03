Iglesia de Orizaba tendrá actos presenciales y virtuales por Semana Santa

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dio a conocer que las celebraciones con motivo de la Semana Mayor se harán presenciales y virtuales, las primeras sólo con el porcentaje de fieles que el semáforo epidemiológico permita.



Para Orizaba, donde está la iglesia madre, esperan instrucciones de la autoridad municipal para definir cómo se haría el Viacrucis.



En entrevista indicó que en la Catedral San Miguel Arcángel, las celebraciones serán como en cualquier otra comunidad, es decir, atendiendo las cuestiones de los protocolos sanitarios.



“Las celebraciones las haremos en la iglesia Catedral, las que le tocan al Obispo como la Cátedra Episcopal, con todo los protocolos como en todas las demás parroquias”.



El prelado dejó en claro que dependerá del semáforo epidemiológico el número de fieles que podrán estar en los templos para ser parte de las misas de Semana Santa.



“Queremos evitar que nosotros seamos un factor de contagio, y seguiremos haciendo las transmisiones virtuales. Las celebraciones las vamos a realizar y así lo he hecho saber a los párrocos, y los sacerdotes rectores de las comunidades, a través de un circular que ya se envió con tiempo.



Básicamente los protocolos son los mismos, todo lo que es higiene, sana distancia, evitar aglomeraciones en todo lo que venimos realizando en la celebración y cuidando la cantidad de hermanos que participan en las diferentes capillas”.



Y enfatizó a los fieles católicos que habrá algunos que participen presencialmente, pero otros deberán hacerlo de manera virtual. De hecho, acotó que lo virtual ayuda a que la gente no pierda la dimensión de la celebración y la fe.



Recordó que se ha cuidado mucho ejecutar los protocolos, pero también se ha insistido en eso, por lo que dependiendo del semáforo epidemiológico es que en cada comunidad decidirán el párroco y su consejo parroquial, y guardando los requerimientos del semáforo, la cantidad de personas que puedan participar, ya sea 25 por ciento, 50 por ciento del total de la capacidad, por citar.



Asimismo el prelado indicó que algunos párrocos, podrán decidir si la celebración la hacen en los atrios o en diferentes espacios para que el contagio no se dé dentro de lo que toca cuidar a la iglesia.



Sobre las celebraciones de la piedad popular y los demás elementos del viacrucis, visita de las siete casas, será de manera diferente por la pandemia.



Finalmente, dijo que esperan aviso de cómo se podría hacer la celebración del viacrucis en Orizaba, porque en una semana con este virus todo puede cambiar.