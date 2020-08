Iglesia de San Jerónimo en Coatepec reabre sus puertas con nueva normalidad

Este domingo, con estrictas medidas sanitarias, la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec reabrió sus puertas a la feligresía sólo a un 25 por ciento de su capacidad.



El párroco Quintín López Cessa, informó que se trata de una prueba, en la cual hasta el momento las personas han acatado las disposiciones que ha implementado la iglesia, por lo que, de seguir así, se mantendrán las misas abiertas en días posteriores.



“Empezamos hoy con la iglesia abierta, muy a gusto porque nuestra gente sigue indicaciones y es muy respetuosa, hemos llegado al 25 por ciento, están aceptando bien la toma de temperatura, el cubre bocas, el gel, los señalamientos, entonces la gente está colaborando y queremos respetar al máximo las medidas. Si se me desbordaba todo, volveríamos a cerrar, pero porque están colaborando los feligreses entonces está funcionando, pusimos horarios e indicaciones”, detalló.



Asimismo, el sacerdote expresó que para los que tienen fe, es una fortaleza recibir la palabra y la eucaristía y siempre confiando en el Señor.



“Los feligreses contentos los que vienen y prudentes los que se tienen que cuidar, este domingo previo a clases bendecíamos las mochilas y hoy pedimos que no vinieran niños, pero los bendecimos desde acá”, señaló.



En este sentido, emitió un mensaje a los padres de familia y niños que este lunes iniciarán clases a distancia, sobre que el ser humano debe adaptarse a las nuevas circunstancias y aunque el entorno afecta, lo decisivo es la actitud interior.



“Si en lugar de lamentarse de lo nuevo, hay una actitud de sacar lo mejor de nosotros, pues Dios no ha dado inteligencia, creo que el ser humano puede resolver lo que se presente”, finalizó.