El secretario del Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan, Juan Carlos Palacios, confirmó que debido a un rayo producto de la tormenta que se registró la tarde-noche del miércoles en esa zona, la parroquia sufrió daño en el tragaluz de la cúpula.



Entrevistado, dijo que aunque no se encuentra documentado, esta iglesia data de hace unos 500 años, además que señaló que es un monumento protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



En este sentido, señaló que en coordinación con el Instituto se revisarán los daños y se procederá a una reparación.



"Se va a entablar una plática con ellos estos días, para que vengan y revisen y en coordinación se verá cómo se repara. Nosotros no podemos tocar ni reparar sin su supervisión y autorización", comentó.



El funcionario municipal agregó que el daño en una parte de la cúpula no representa ningún tipo de riesgo para la población.