Iglesia debe practicar lo que enseña: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, reconoció que en algún momento quienes son parte de la Iglesia Católica han caído en el clericalismo, es decir ponerse por encima de la grey, sentirse superiores solo porque tienen mayor conocimiento de la escritura.Hizo el llamado para que ya no se viva de la apariencia, sino se tenga una coherencia de vida entre lo que se cree y predica.Pidió que ya no más se ponga el ego por delante, solo porque se tiene conocimiento de temas de la religión, pues en muchas ocasiones se usan para los propios honores."Hermanos hay muchas actitudes con los escribas, pero hoy también tenemos ese peligro en la iglesia, tenemos ese peligro quienes estamos al frente de la comunidad. Hoy ese peligro es lo que el Papa Francisco nos viene insistiendo a toda la Iglesia, sí del peligro del clericalismo en el que nos ponemos por encima y creemos que por lo que sabemos somos mejores".Añadió que el clericalismo no favorece a la cercanía, al encuentro, al diálogo, a la escucha, pero sí hace que la persona se sienta superior a los demás."Cuidado porquepodemos caer, de hecho hemos caído, por eso el Papa nos anima a que nosotros nos pongamos listos para que lo que enseñamos lo practiquemos, para que nosotros no vivamos de la apariencia sino que tengamos una coherencia de vida entre lo que creemos lo que predicamos y cómo lo vivimos".