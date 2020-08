Iglesia en Coatepec llama a fieles a compartir en tiempos de crisis

El sacerdote de la parroquia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa, expresó que, aunque se vive una crisis por la enfermedad de COVID-19 y la economía, la población debe aprovechar estos tiempos para compartir y tener comunicación con los demás.



Señaló que cuando dos personas dialogan y se comunican, se aclaran dudas, se arreglan conflictos y se llega a la armonía.



“Que aprovechemos, que sí tengamos una sana distancia pero también una cercanía, la cercanía no tiene que ser física sino compartida, dialogar, comunicarse, lograr acuerdos. El diálogo y la comunicación en casa acercan mucho, cuando dos personas se sientan a platicar, no a pelear ni a discutir, sino a compartir y dialogar se aclaran dudas, se sueltan conflictos, se puede llegar a una armonía”, detalló.



Admitió que el ser humano no está acostumbrado a comunicarse, pues esto también requiere de escuchar a los semejantes, sin embargo insistió en la comunicación en casa, pero también con Dios.



“En las tormentas más duras el Señor aparece cuando lo buscamos, yo les invitaría a tener comunicación entre nosotros y comunicación con Dios y ojalá esto nos ayude a vivir más en armonía”, finalizó.