Iglesia en Tantoyuca reinicia misas sin protocolos de higiene ni sana distancia

Tras la primera fase de reapertura de los templos adheridos a la Arquidiócesis de Tuxpan, en el municipio de Tantoyuca, la Iglesia de Santiago Apóstol, este domingo realizó la celebración de las misas sin seguir las normas emitidas a toda la grey católica, al no aplicar un distanciamiento adecuado, sin el uso riguroso de cubrebocas en las instalaciones y sin personal que desinfecte el lugar o tome la temperatura a los asistentes.



La misa se efectuó con un 25% de cupo en el interior del recinto, los feligreses acudieron desde temprana hora; sin embargo, hubo aglomeración de personas a la entrada de la iglesia y no se guardó la sana distancia, sólo algunos usuarios recibieron alcohol en gel, pero no se les tomó la temperatura.



En la misa del párroco Antonio Godofredo Lerdo, los feligreses escucharon la misa desde el patio de la iglesia; pocas personas usaban cubrebocas y otras más los usaban de manera incorrecta; el distanciamiento tampoco fue una medida a seguir.



De acuerdo con lo establecido por la Arquidiócesis de Tuxpan, la distancia adecuada debe ser de aproximadamente dos metros entra cada usuario; no obstante, en Tantoyuca se arrancó sin considerar esta medida, la cual se espera se tome en cuenta a lo largo de las siguientes celebraciones.



Cabe señalar que, por el momento, la iglesia de Santiago Apóstol tiene restringido la celebración de bodas, bautizos o quince años, debido a que la región presenta un riesgo alto de contagios por coronavirus.



De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en Pánuco, estarán al pendiente de cada una de estas reaperturas, solicitando se respeten las medidas sanitarias, de lo contrario tendrá que haber restricción en su acceso al no acatar las reglas.