Iglesia, familia y escuelas deben trabajar por seguridad, señalan

"En todas las zonas hay distintos tipos de preocupaciones por presencia de situaciones que atentan contra los ciudadanos, pero en un país civilizado no tendría que haber preocupación de este tipo", externó el vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, quien dijo que se tiene que restaurar y restructurar el tejido social.



"Recuerdo alguna vez en un país que me tocó visitar, estaban preocupados porque le habían robado su monedero a una señora y esa era la gran preocupación".



El entrevistado añadió que es necesario que las autoridades actúen a través de las instituciones que procuran la seguridad de los ciudadanos y deben hacerlo con medidas preventivas o que inhiben los delitos; esto de manera urgente.



Pero también se requiere a mediano plazo una reeducación de la sociedad, generación de empleos, desarrollo social que es lo que combate la delincuencia, sin dejar atrás la promoción de valores.



"No sólo es responsabilidad del Gobierno, sino que también debemos asumir nuestras responsabilidades, por ejemplo la Iglesia, igual que la familia, las escuelas, también los medios de comunicación.



Creo que entre todos debemos colaborar a una restructuración de nuestro tejido social, pero no sólo hay que restaurarlo sino también restructurarlo porque se requiere un cambio en el modo en como hemos hecho las cosas".