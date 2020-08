Iglesia ha superado “cosas peores” que el COVID, afirma obispo de Orizaba

"No es la primera vez que la iglesia pasa por estas situaciones, a San Rafael Guizar le tocaron cosas peores que a nosotros. Tenía su seminario itinerante, andaba del tingo al tango, porque no solo lo perseguía un virus como ahora a nosotros el COVID-19, sino el virus peor que era el querer acabar con el evangelio, con la vida de la iglesia", expresó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino.



Durante la homilía de este día con motivo de los diecinueve años del Seminario "La Sagrada Familia", el prelado hizo el llamado enérgico para que los fieles decidan consagrar su vida ya sea como laicos, religiosas o como sacerdotes, pero también para que tengan fe para enfrentar esta pandemia.



"Ya ven como está la Organización Mundial de la Salud, que dice que esto va para largo pero Dios nos sostendrá y ya tendremos manera de poder festejar, en tanto nos seguimos cuidando".



De igual forma dijo que a pesar de la pandemia los bienhechores no han faltado para sostener a este seminario, pero sin duda alguna la crisis sí va a impactar. "Fuera de la barca flaquea la fe y nos podemos hundir, por eso hay que cambiar en la barca confiando en Dios y así podemos perfilarnos como hombres de fe".



Acompañado del nuevo rector del Seminario "La Sagrada Familia", Javier Onofre, y durante la homilía por el XIX aniversario de este lugar de vocaciones, recordó que este comenzó su trabajo a iniciativa del ahora arzobispo Hipólito Reyes Larios y siguió sin parar con el segundo obispo Marcelino Hernández Rodríguez.