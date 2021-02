Iglesia lamenta retrasos y desorganización en aplicación de vacuna antiCOVID

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, lamentó que la pandemia de COVID-19 haya cumplido un año sin que se tenga fecha para que se termine y expuso que la vacuna contra el virus ha tenido una mala organización, dejando a la espera de la segunda dosis a muchas personas.



"Está la esperanza de la vacuna, pero sabemos que su organización no ha sido adecuada y las personas se quedan esperando, los que ya han sido vacunados con la primera dosis, pues no les llega la segunda y muchos están en la lista de espera y no hay vacunas. Es realmente desorganización de quienes se encargan de proveer, eso lo conocemos y lo sabemos".



Durante la homilía dominical resaltó que la humanidad siempre ha padecido enfermedades contagiosas y en la actualidad se sufre por el coronavirus.



"Hemos visto los estragos que ha causado en nuestra sociedad, en nuestras familias. Hemos contemplado tantas personas heroicas que han estado cerca de los enfermos tratándolos. Ha habido otras pandemias: la ‘gripe española’, la influenza, hace varios siglos la peste, la lepra".



Por ser el Día del Amor y la Amistad, comentó que en los matrimonios el esposo o la esposa deben ser los principales amigos, siendo perseverantes y fieles.



"Hay personas que han sido benéficas en nuestra vida, los recordamos de nuestra infancia, adolescencia. Agradecemos a todas las personas que nos han hecho el bien y tratemos de ser buenos amigos, y no traicionar a las personas que tienen la confianza en nosotros".



Para finalizar, recordó el inicio de la Cuaresma para el próximo miércoles con horarios de 8:30 de la mañana, 12:00 horas, 18:00 y 20:00 horas para la eucaristía, y celebración de la palabra 10:30 y 16:00 horas.