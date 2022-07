Iglesia no quiere más violencia, demanda que la 4T revise sus estrategias

Nadie tiene por qué descalificar a los cristianos, acusándolos de exigir más violencia para resolver la inseguridad en el país, pues lo único que se ha pedido es que se analice la estrategia del Gobierno federal, expresó el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino.Esta semana, cabe recordar, el sacerdote jesuita Javier Ávila criticó que “ya no alcanzan los abrazos” tras el asesinato de dos sacerdotes en la sierra Tarahumara. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la “hipocresía” que existe en la Iglesia Católica.“¿Qué quieren entonces los sacerdotes, que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra?", dijo el mandatario.Al respecto, el Obispo de Orizaba lamentó que la sociedad en la cual vivimos esté lastimada y sea agresiva"Escuchaba esta semana que atacan, ante la indignación de lo que sucedió no solamente con los sacerdotes jesuitas, sino con tantas muertes que se dan en este país. Y es que cuando se pide cambiar las estrategias para construir la paz, se achaca que lo que pedimos es más violencia y no es así", dijo durante la homilía de este domingo en la Catedral San Miguel Arcángel.Cervantes Merino reiteró que buscan descalificar a los cristianos, cuando la identidad del discípulo de Jesús es trabajar por la paz, construir una sociedad en la que no se busca sembrar más violencia."Pero ciertamente nos encontramos en un ambiente doloroso, de muerte, inseguridad, de confrontación, nosotros hermanos tenemos una sociedad en el que algunos insisten en descalificar a otros. Nosotros vivimos en una sociedad lastimada, agresiva", dijo.El Obispo apuntó que el papel de un discípulo es abonar a la paz y no la violencia."Por eso Jesús dijo que mandaba a los discípulos como ovejas en medio de lobos, no para que se convirtieran en estos últimos, sino para que con sus actitudes trabajando por la paz sean más los corderos, que a fuerza del bien venzan el mal; que a fuerza de la unión, de la escucha, del diálogo, se logre la paz".Finalmente, lamentó que muchos actores no quieren escuchar, ni dialogar, mucho menos construir lazos de solidaridad, de discernimiento, para que los problemas que son comunes puedan tener ya una solución.