Iglesia reitera llamado a marchar por la vida el próximo 3 de octubre

El secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Guardiola, exhortó a las personas a no tener miedo de participar en la manifestación en favor de la vida y de la mujer el próximo 3 de octubre, esto a pesar de que exista gente que critique esta movilización o que agreda."No tengan miedo, nuestro partido es la vida, es la defensa de la dignidad de cada persona, de cada ser humano aunque piense distinto a nosotros, aunque nos persigan, aunque nos agredan, aunque nos critiquen, estamos dispuestos a dar la vida por ella. No tengamos miedo, seamos valientes hijos e hijas de Dios".De igual forma hizo la petición a las personas para que no falten a esta marcha. "Quiero hacerles una petición a su corazón: si alguien de ustedes está dudando en ir a la marcha - concentración este 3 de octubre yo le pido que no dude".Agregó que 30 ciudades hasta el momento se han confirmado que van a participar en esta movilización pacífica, la cual dijo no es política ni contra el gobierno, solo es una concentración donde manifiestan y expresan que están a favor de la mujer, de la vida desde el vientre materno hasta su natural culminación en todas las situaciones, condiciones y en toda vulnerabilidad."Que la gente se exprese con valentía, con coraje y con valor en favor de la vida, porque son causas humanas de la dignidad de cada persona. No se defiende otra cosa que no sea al ser humano en todas sus manifestaciones".También los invitó a que las personas setomen una foto con el corazón de la campaña "me late el corazón y que a nivel nacional se está promoviendo. Me late el corazón, me interesa la vida, defiendo la vida, protejo la vida y compártela con sus seres queridos, no tengan miedo".El mensaje del secretario de la CEM, se ha repicado entre diversos fieles católicos durante este lunes.