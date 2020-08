Iglesia sigue adaptándose a la nueva normalidad, afirma arzobispo de Xalapa

El arzobispo de la arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, resaltó que por la pandemia COVID-19 se han tenido que realizar varios cambios en celebraciones, eventos religiosos, fiestas patronales y padres representantes de algunos templos.



“En ocasiones nos vemos obligados a realza a algunos cambios, por ejemplo de párrocos. Con el fallecimiento del padre Gilberto Suárez, necesitamos un nuevo párroco en la basílica y así en otros lugares que es necesario”.



Estos cambios, dijo, se llevarán a cabo con los protocolos de prevención, sin convivencias y con el menor número de asistencia posible.



“Esto se va a hacer con u protocolo muy especial, con poca gente, no hay convivencia, si acaso se dará un itacate. Si va a haber unos cambios en esta semana, pero de una manera muy discreta y muy sencilla”.



Durante la homilía dominical mencionó que la indulgencia plenaria que ofrece la iglesia católica se ha modificado por la situación que se está suscitando por la pandemia, la cual de manera ordinaria, solicitaba algunos requisitos de forma presencial, y ahora, se han aceptado otras modalidades.



“Dada la situación, por ejemplo en los hospitales no dejan entrar a nadie, y por lo mismo no se pueden cumplir estas condiciones, entonces el Papa, ha dicho que basta con que la persona quiera confesarse, basta con que haga la comunión espiritual o tenga deseo de recibir la comunión en ese momento. Esto es para los fieles que están al borde de la muerte, para los fieles en tiempo de pandemia y para los enfermos de coronavirus o alguna enfermedad seria”.



Recordó que varios sacerdotes han fallecido por COVID-19, y algunos otros por diferentes padecimientos, por lo que pidió oraciones para ellos, para los padres enfermos y sus familiares.



“Todas las familias tenemos algo que padecer. Pedimos para aquellos que tienen familiares sufriendo por la pandemia, porque esta enfermedad no respeta a nadie”, concluyó.