Iglesia también ha denunciado violencia, responde sacerdote a dichos de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, desconoce sin duda alguna el trabajo hecho por la Iglesia durante muchos años y no recuerda que esta institución ha denunciado situaciones que atentan contra el bien común de nuestro país, pero más allá de eso no debe olvidar que nada lo exime de la responsabilidad de evaluar su estrategia de seguridad fallida, expresó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez."El hecho que el señor presidente desconozca lo que ha hecho la iglesia en tiempos pasados, no significa que no se haya sido realizado. El presidente olvida que desde hace varios años la iglesia está cumpliendo la misión profética, ha denunciado situaciones de violencia, de injusticia social".El presbítero apuntó que en distintos documentos desde el año 2000 a la fecha, el Episcopado Mexicano ha intervenido en momentos de coyuntura nacional."En los momentos de transición democrática, con los distintos gobiernos de los distintos partidos que ha habido en los últimos 20 años, la iglesia también ha tenido una palabra para denunciar situaciones que atentan contra el bien común de nuestro país y bueno que no lo conozca el presidente es otra situación".Añadió que AMLO hace acusaciones fruto de este desconocimiento de la acción de la iglesia, pero eso no lo exime de la responsabilidad que tiene de evaluar su estrategia fallida."No se puede reaccionar ante una violencia exacerbada distrayendo o creando más distractores. La violencia, casos de impunidad está afectando a los y las mexicanas a quienes les desaparecen miembros de su familia, está afectando porque han tenido que cerrar negocios, porque los están extorsionando.Que está afectando porque tienen que huir de sus comunidades pues han sido desplazados por la violencia, porque han tenido que dejar sus campos de cultivo, porque cuando falta un miembro de la familia se crea una crisis familiar, económica, educativa, social".Negó que en gobiernos pasados la iglesia no haya dicho algo similar a lo que actualmente ha expresado, pues como institución señalan las cosas que están mal e impactando con dolor y sufrimiento a los mexicanos.